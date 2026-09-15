W skrócie Policja w Warszawie prowadzi poszukiwania 22-letniej Emilii Bartel, która ostatni raz widziana była w piątek i od tego czasu nie skontaktowała się z bliskimi.

Emilia Bartel ma około 152 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, długie blond włosy, niebieskie oczy i bliznę nad ustami. Ma 22 lata, jednak policjanci podkreślają, że wygląda na dużo młodszą.

Osoby posiadające informacje na temat pobytu Emilii Bartel proszone są o kontakt telefoniczny, mailowy lub zgłoszenie się do najbliższej jednostki policji.

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Zaginiona Emilia Bartel ma około 152 centymetry wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma 22 lata, jednak policjanci podkreślają, że wygląda ona znacznie młodziej. Z wyglądu może przypominać 17-latkę - ocenili.

Kobieta ma długie włosy w kolorze blond. Jej oczy są koloru niebieskiego. Znakiem szczególnym w przypadku zaginionej jest blizna nad ustami.

Warszawa. Policjanci poszukują Emilii Bartel. Pilny apel

Policjanci nie poinformowali, jak kobieta była ubrana w dniu zaginięcia. Opublikowali oni jednak parę zdjęć, które mogą pomóc w odnalezieniu poszukiwanej 22-latki z Warszawy.

Emilia Bartel po raz ostatni była widziana w piątek. Tego dnia wyszła ze swojego mieszkania na warszawskiej Białołęce i do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną ani bliskimi.

Wszyscy, którzy posiadają jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu 22-latki, proszeni są o kontakt z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Białołęka.

Widziałeś tę kobietę? Koniecznie zgłoś się na policję

Do mundurowych można się zgłosić telefonicznie, dzwoniąc na numer 47 723 52 35 lub 47 723 52 33. Możliwy jest także kontakt z dyżurnym jednostki pod numerem 47 723 51 30 bądź 47 723 51 31.

Informacje na temat zaginionej można przesłać także na adres mailowy: kp-bialoleka.poszukiwani@ksp.policja.gov.pl. Dopuszczalne jest również zgłoszenie się do najbliższej jednostki policji.

"Każda informacja dotycząca możliwego miejsca pobytu zaginionej będzie szczegółowo zweryfikowana" - zapewniają mundurowi.



