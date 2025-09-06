"Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej wraz z patrolem saperskim, prowadzi czynności w Warszawie-Rembertowie" - wskazano w komunikacie ŻW w mediach społecznościowych.

Na miejscu dojść miało do "eksplozji ładunku wybuchowego". "Pochodzenie ładunku oraz szczegółowe okoliczności tego zdarzenia będą przedmiotem dalszego postępowania" - czytamy.

Eksplozja w warszawskim Rembertowie. Dwie osoby poszkodowane

ŻW poinformowała, że osoby, które ucierpiały w zdarzeniu, weszły na teren poligonu wojskowego "wbrew wyraźnie oznaczonym zakazom".

Z informacji Polsat News wynika, że doszło do eksplozji niewybuchu. Ucierpieć miało dwóch mężczyzn - jeden w wieku ok. 50 lat, a drugi w wieku ok. 30 lat. Stan obu jest ciężki, odnieść mieli rany szarpane.

- Zaznaczam, że jest to teren bardzo dobrze oznakowany, z zakazami wstępu dla osób postronnych. Niestety, dwie osoby cywilne znalazły się na tym terenie - powiedział w rozmowie z Polsat News rzecznik Żandarmerii Wojskowej ppłk Paweł Durka.

Żandarmeria Wojskowa prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku

Na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowani zostali przetransportowani do stołecznych szpitali.

ŻW prowadzi dochodzenie mające ustalić w jakich okolicznościach doszło do znalezienia się mężczyzn na terenie poligonu oraz dlaczego nastąpiła eksplozja ładunku wybuchowego.

Rzecznik ŻW zaapelował o stosowanie się do znaków ostrzegawczych, które stosowane są w pobliżu poligonów i innych terenów wojskowych.

