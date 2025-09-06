Eksplozja na poligonie w Warszawie. Dwie osoby ranne, na miejscu saperzy
Żandarmeria Wojskowa poinformowała o eksplozji ładunku wybuchowego w Warszawie-Rembertowie. "Ranne zostały dwie osoby cywilne" - czytamy w komunikacie. Na miejscu są saperzy. Do zdarzenia doszło na poligonie wojskowym - cywile znaleźli się tam wbrew zakazom.
"Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej wraz z patrolem saperskim, prowadzi czynności w Warszawie-Rembertowie" - wskazano w komunikacie ŻW w mediach społecznościowych.
Na miejscu dojść miało do "eksplozji ładunku wybuchowego". "Pochodzenie ładunku oraz szczegółowe okoliczności tego zdarzenia będą przedmiotem dalszego postępowania" - czytamy.
Eksplozja w warszawskim Rembertowie. Dwie osoby poszkodowane
ŻW poinformowała, że osoby, które ucierpiały w zdarzeniu, weszły na teren poligonu wojskowego "wbrew wyraźnie oznaczonym zakazom".
Z informacji Polsat News wynika, że doszło do eksplozji niewybuchu. Ucierpieć miało dwóch mężczyzn - jeden w wieku ok. 50 lat, a drugi w wieku ok. 30 lat. Stan obu jest ciężki, odnieść mieli rany szarpane.
- Zaznaczam, że jest to teren bardzo dobrze oznakowany, z zakazami wstępu dla osób postronnych. Niestety, dwie osoby cywilne znalazły się na tym terenie - powiedział w rozmowie z Polsat News rzecznik Żandarmerii Wojskowej ppłk Paweł Durka.
Żandarmeria Wojskowa prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku
Na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowani zostali przetransportowani do stołecznych szpitali.
ŻW prowadzi dochodzenie mające ustalić w jakich okolicznościach doszło do znalezienia się mężczyzn na terenie poligonu oraz dlaczego nastąpiła eksplozja ładunku wybuchowego.
Rzecznik ŻW zaapelował o stosowanie się do znaków ostrzegawczych, które stosowane są w pobliżu poligonów i innych terenów wojskowych.