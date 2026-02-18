Urząd Miasta Otwocka poinformował o "nietypowym znalezisku Ekopatrolu" w internetowym wpisie. Do zdarzenia doszło 13 lutego.

Wczesnym popołudniem pracownicy Ekopatrolu Urzędu Miasta Otwocka otrzymali zgłoszenie o martwym pytonie, znalezionym w lasku przy ul. Szkolnej.

Otwock. Dostali zgłoszenie o pytonie w lesie

Specjaliści natychmiast udali się we wskazane miejsce i odnaleźli zwierzę. Egzotycznego gada - o wymiarach dwa metry na pięć centymetrów - uwieczniono na fotografii udostępnionej przez władze miasta.

Pyton, jako zwierzę ciepłolubne, nie miał szans na przeżycie w warunkach zimowych.

"Zwierzę nie nosiło śladów obrażeń, co wskazuje, że najprawdopodobniej zostało porzucone przez człowieka i zamarzło" - czytamy w komunikacie urzędu miasta.

Martwy gad został zabrany przez firmę zajmującą się utylizacją zwierząt na terenie Otwocka. Okoliczności, w jakich znalazł się pośrodku lasu, wciąż pozostają jednak tajemnicą.

Egzotyczny wąż na Mazowszu. Apel władz miasta

Nietypowy incydent skłonił władze Otwocka do pewnych przemyśleń. Urząd Miasta zwrócił się z apelem do wszystkich, którzy rozważają posiadanie w domu egzotycznych zwierząt.

Jak przestrzegali przedstawiciele Otwocka, "porzucanie zwierząt jest nie tylko okrutne, ale także niebezpieczne dla środowiska".

"Jeśli nie możemy zapewnić odpowiednich warunków - należy poszukać dla zwierzęcia odpowiedzialnego domu lub skorzystać z pomocy specjalistycznych placówek" - apelują władze.

Dwumetrowy pyton odnaleziony w Otwocku był "przeciętnej wielkości" w porównaniu do innych przedstawicieli tej grupy zwierząt. Znacznie większe rozmiary osiągają między innymi pytony tygrysie i siatkowe - te ostatnie dorastają nawet do 10 metrów.

