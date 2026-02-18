Egzotyczny gad na Mazowszu. Tajemnicze znalezisko na skraju lasu
Na terenie Otwocka (woj. mazowieckie) znaleziono martwego pytona. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska udali się do miejscowego lasu i potwierdzili obecność egzotycznego gada. Pyton mierzył ponad dwa metry. Wciąż nie wiadomo, w jakich okolicznościach znalazł się na łonie otwockiej natury.
Urząd Miasta Otwocka poinformował o "nietypowym znalezisku Ekopatrolu" w internetowym wpisie. Do zdarzenia doszło 13 lutego.
Wczesnym popołudniem pracownicy Ekopatrolu Urzędu Miasta Otwocka otrzymali zgłoszenie o martwym pytonie, znalezionym w lasku przy ul. Szkolnej.
Otwock. Dostali zgłoszenie o pytonie w lesie
Specjaliści natychmiast udali się we wskazane miejsce i odnaleźli zwierzę. Egzotycznego gada - o wymiarach dwa metry na pięć centymetrów - uwieczniono na fotografii udostępnionej przez władze miasta.
Pyton, jako zwierzę ciepłolubne, nie miał szans na przeżycie w warunkach zimowych.
"Zwierzę nie nosiło śladów obrażeń, co wskazuje, że najprawdopodobniej zostało porzucone przez człowieka i zamarzło" - czytamy w komunikacie urzędu miasta.
Martwy gad został zabrany przez firmę zajmującą się utylizacją zwierząt na terenie Otwocka. Okoliczności, w jakich znalazł się pośrodku lasu, wciąż pozostają jednak tajemnicą.
Egzotyczny wąż na Mazowszu. Apel władz miasta
Nietypowy incydent skłonił władze Otwocka do pewnych przemyśleń. Urząd Miasta zwrócił się z apelem do wszystkich, którzy rozważają posiadanie w domu egzotycznych zwierząt.
Jak przestrzegali przedstawiciele Otwocka, "porzucanie zwierząt jest nie tylko okrutne, ale także niebezpieczne dla środowiska".
"Jeśli nie możemy zapewnić odpowiednich warunków - należy poszukać dla zwierzęcia odpowiedzialnego domu lub skorzystać z pomocy specjalistycznych placówek" - apelują władze.
Dwumetrowy pyton odnaleziony w Otwocku był "przeciętnej wielkości" w porównaniu do innych przedstawicieli tej grupy zwierząt. Znacznie większe rozmiary osiągają między innymi pytony tygrysie i siatkowe - te ostatnie dorastają nawet do 10 metrów.