Echa ataków nastolatków. Patrole policji, niektóre szkoły zamknięte

W skrócie W piątek na Mazowszu wprowadzono dodatkowe środki ostrożności w szkołach po serii ataków i groźbach związanych z tzw. krwawym piątkiem.

Policja informuje, że doniesienia o rzekomym niepokojącym internetowym wyzwaniu nie zostały potwierdzone. W sprawie wydano komunikat.

Na terenie regionu doszło do kilku incydentów z udziałem nastolatków, w tym ataków nożem.

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W sieci pojawiło się nagranie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, w którym padła zapowiedź "krwawego piątku", czyli planowanych ataków w szkołach. Według lokalnych mediów autor zapowiadał "rzeź w Przasnyszu". Policji udało się zatrzymać 17-letniego mieszkańca, który prawdopodobnie był autorem tego filmu.

W związku z pojawiającymi się groźbami i serią ataków w polskich szkołach lokalne władze postanowiły podjąć dodatkowe środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych. Komunikat w tej sprawie opublikowało m.in. miasto stołeczne Warszawa, otwiera się w nowym oknie.

"W związku z ostatnimi wydarzeniami na terenie placówek oświatowych województwa mazowieckiego, w trosce o bezpieczeństwo podejmujemy działania prewencyjnie w placówkach edukacyjnych. Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do wzmożonej kontroli bezpieczeństwa, do szkół będą wpuszczani tylko uczniowie i pracownicy" - przekazały władze Warszawy.

W komunikacie stolicy podkreślono ponadto, że nie zarekomendowano odwoływania zajęć dydaktycznych, a przy szkołach pojawią się patrole policji i straży miejskiej. Dyrektorzy mają przekazywać szczegółowe informacje poprzez dziennik elektroniczny.

"Pozostajemy w stałym kontakcie z policją, strażą miejską oraz dyrektorami szkół i przedszkoli. Będziemy reagować na każdy sygnał dotyczący bezpieczeństwa w placówkach" - czytamy.

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Groźby "krwawego piątku" w szkołach. Lokalne władze z komunikatami do rodziców

Gmina Piaseczno w związku z "niepokojącymi doniesieniami medialnymi oraz informacjami Komendanta Powiatowego Policji" poprosiła o pozostawienie w piątek dzieci w domu.

"Dotyczy to zarówno przedszkolaków, jak i uczniów szkół. W tym dniu będą odbywały się zajęcia edukacyjne lub zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Decyzję podejmie dyrektor" - podały lokalne władze.

"Ważne jest, aby dzieci pozostawały w domach, a nie przebywały bez opieki na zewnątrz. W sytuacji, gdy rodzice lub opiekunowie nie będą mogli zapewnić tego dnia dzieciom opieki we własnym zakresie, można przyprowadzić dziecko do szkoły, gdzie opieka zostanie uczniom zapewniona" - czytamy.

W komunikacie podkreślono, że dyrektorzy szkół "zostali zobowiązani do wzmożonej kontroli bezpieczeństwa".

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Piaseczno. "Funkcjonariusze traktują sytuację z powagą"

Głos w sprawie zabrała policja z Piaseczna, która poinformowała, że komenda "nie podejmuje decyzji dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych".

"Nadrzędnym celem działań Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, w tym dzieciom i młodzieży. W związku z ostatnimi zdarzeniami, do których doszło na terenie Mazowsza, funkcjonariusze traktują sytuację z należytą powagą i będą obecni w rejonie placówek oświatowych, dbając o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół oraz rodziców" - napisano w oświadczeniu.

Funkcjonariusze zaapelowali jednocześnie o korzystanie "wyłącznie ze sprawdzonych i oficjalnych źródeł informacji" oraz śledzenie komunikatów publikowanych przez władze.

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Przed dezinformacją przestrzegł też rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. "Nie przesyłajmy sobie niesprawdzonych, kłamliwych informacji. To napędza niepotrzebną i szkodliwą spiralę strachu" - napisał.

"Polska, otwiera się w nowym oknie policja i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości współpracując z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i NASK, otwiera się w nowym oknie działają intensywnie. Warto śledzić komunikaty służb. To pewne i sprawdzone źródło informacji" - podkreślił.

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Mazowieckie. Władze Pułtuska i Legionowa podjęły decyzje w sprawie szkół

Komunikat w sprawie opublikowało też miasto i gmina Pułtusk. Tam podjęte zostały decyzje o "możliwości korzystania z jednego wejścia do szkoły". "Przy wejściu dyżur będą pełnić strażnicy miejscy wraz z pracownikami szkoły. W rejonach szkół zwiększona zostanie obecność patroli policji" - czytamy.

"Mając powyższe na uwadze, zwracam się do rodziców o zachowanie ostrożności, ale przede wszystkim o zrozumienie i współpracę. Wzmożone środki bezpieczeństwa mogą wiązać się z pewnymi niedogodnościami, szczególnie przy wchodzeniu do placówek i odbiorze dzieci. Uczniom pozostającym w domu pod opieką, nieobecność zostanie usprawiedliwiona" - podkreślono.

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W stałym kontakcie z policją oraz dyrektorami szkół pozostają też władze Legionowa, które podkreśliły, że "na tę chwilę nie ma potwierdzonych informacji o realnym zagrożeniu". "Mimo to, kierując się troską o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, podjęliśmy działania prewencyjne" - czytamy.

Miasto poinformowało, że nieczynne będą szkoły podstawowe numer 3 i 7. "Rodzice uczniów tych szkół otrzymają szczegółowe informacje za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. Pozostałe szkoły będą funkcjonować normalnie" - zaznaczono.

"Ponadto w piątek przed każdą legionowską szkołą będą patrole policji oraz straży miejskiej. Wszystkie placówki zostaną również objęte szczególnym nadzorem i monitoringiem sytuacji. Prosimy o zachowanie spokoju oraz korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji" - podano w komunikacie.

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Atak w Leszczydole-Nowinach. Zamknięte szkoły i przedszkola w gminie Wyszków

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (gm. Wyszków) doszło do ataku 15-latka, który ranił trzy osoby, jedną śmiertelnie. O jego losie zadecyduje sąd rodzinny. Nastolatek może odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła.

W związku ze zdarzeniem wszystkie szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, a także przedszkola, na terenie gminy Wyszków będą zamknięte. W szkołach zapewniona zostanie jedynie opieka nad uczniami.

Ponadto w innych gminach i powiatach nieczynne będą szkoły średnie. Tak będzie m.in. w powiecie wołomińskim i ciechanowskim. Z kolei Górze Kalwarii wystosowano apel do rodziców, by w piątek dzieci pozostały w domach.

Policja ucięła spekulacje na temat potencjalnego rzekomego niepokojącego wyzwania

Informacje o atakach wywołały niepokój oraz spekulacje na temat potencjalnego niebezpiecznego wyzwania wśród młodzieży. W piątek policja jednak zaprzeczyła tej wersji wydarzeń.

"Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce" - czytamy w oświadczeniu. , otwiera się w nowym oknie

Funkcjonariusze podkreślili, że "cały czas pracują nad sprawą, reagują na wszystkie zgłoszenia i wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał".

Akty przemocy wśród nastolatków

Atak w Leszczydole-Nowinach to kolejne tego typu zdarzenie w szkole na Mazowszu. W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób - pięciu uczniów, dwóch nauczycieli i dwie osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce. 19-latek miał ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty.

Podejrzany usłyszał zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, z użyciem materiałów wybuchowych. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Również w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje "zrobić coś złego w szkole". Funkcjonariusze podali, że podczas przeszukania zabezpieczyli saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli też jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwania informacji o planowanym ataku.



