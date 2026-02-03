Dziwny odgłos na Lotnisku Chopina postawił służby na równe nogi. Wiadomo, co się stało

Jako pierwsze o sprawie poinformowało RMF FM, podając, że na lotnisku słychać było wybuch o nieustalonej przyczynie.

Incydent na Lotnisku Chopina. Media: Ludzie usłyszeli wybuch

Jak przekazał w rozmowie z Interią oficer prasowy Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie, st. asp. Dariusz Świderski, około godz. 7.00 na rampie lotniskowej, podczas załadunku śmieci, doszło do ich zapłonu.

- W chwili obecnej trwają czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - przekazał policjant, dodając, że obecnie nie ma informacji o ewentualnych osobach poszkodowanych.

St. asp. Świderski dodał, że czynności na miejscu już się zakończyły. Lotnisko funkcjonuje normalnie.

Nie było zagrożenia. Lotnisko funkcjonuje normalnie

Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina przekazał w rozmowie z serwisem tvnwarszawa.pl , że do zdarzenia doszło w strefie niedostępnej dla pasażerów.

- Nie było żadnego zagrożenia dla pracowników lotniska oraz pasażerów - podkreślił.

