Dziwny odgłos na Lotnisku Chopina postawił służby na równe nogi. Wiadomo, co się stało
W godzinach porannych na Lotnisku Chopina w Warszawie słychać było wybuch. Policja przekazała, że doszło do zapłonu śmieci podczas ich załadunku, a na miejscu zakończono już wszystkie niezbędne działania. Nie odnotowano osób poszkodowanych, lotnisko działa bez zakłóceń.
Jako pierwsze o sprawie poinformowało RMF FM, podając, że na lotnisku słychać było wybuch o nieustalonej przyczynie.
Incydent na Lotnisku Chopina. Media: Ludzie usłyszeli wybuch
Jak przekazał w rozmowie z Interią oficer prasowy Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie, st. asp. Dariusz Świderski, około godz. 7.00 na rampie lotniskowej, podczas załadunku śmieci, doszło do ich zapłonu.
- W chwili obecnej trwają czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - przekazał policjant, dodając, że obecnie nie ma informacji o ewentualnych osobach poszkodowanych.
St. asp. Świderski dodał, że czynności na miejscu już się zakończyły. Lotnisko funkcjonuje normalnie.
Nie było zagrożenia. Lotnisko funkcjonuje normalnie
Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina przekazał w rozmowie z serwisem tvnwarszawa.pl , że do zdarzenia doszło w strefie niedostępnej dla pasażerów.
- Nie było żadnego zagrożenia dla pracowników lotniska oraz pasażerów - podkreślił.