W skrócie W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające stado dzików spacerujących po skrzyżowaniu na warszawskiej Pradze, co wzbudziło poruszenie wśród mieszkańców i internautów.

Warszawskie Lasy Miejskie przyjmują codziennie kilkadziesiąt, a czasami setki zgłoszeń dotyczących dzików i regularnie podejmują interwencje na terenie miasta.

W 2025 roku odnotowano w Warszawie 341 kolizji drogowych z udziałem dzików oraz 121 przypadków ataków na ludzi, a tylko niewielka część interwencji kończy się odłowieniem i uśmierceniem zwierząt.

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Nagranie przedstawiające dziki opublikowano w mediach społecznościowych. Widać na nim stado zwierząt, które spokojnie spacerują środkiem skrzyżowania ul. Targowej i Alei Solidarności na warszawskiej Pradze-Północ.

Dziki nie przejmują się przejeżdżającymi autami i tramwajami. Te muszą się zatrzymywać, by uniknąć zderzenia ze zwierzętami.

Nagranie udostępnił m.in. poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. "Czas naprawdę zrobić z tym porządek. Są granice. To są niebezpieczne zwierzęta" - napisał.

Incydent skomentował również warszawski oddział Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. "Głupkowata eko-polityka Trzaskowskiego może doprowadzić w końcu do tragedii" - czytamy.

Dziki w centrum Warszawy. Służby mówią o setkach interwencji

O komentarz zwróciliśmy się do warszawskiej Straży Miejskiej. - My generalnie nie zajmujemy się dzikami. Jeżeli było w tej sprawie jakieś zgłoszenie, to do Lasów Miejskich - przekazał Interii pracownik referatu prasowego.

- Nawet jeśli przychodzi do nas takie zgłoszenie, to i tak powiadamiamy łowczego z Lasów Miejskich. Z naszej strony nie było w ostatnim czasie interwencji - dorzucił.

Skontaktowaliśmy się więc z Lasami Miejskimi m.st. Warszawy. Przedstawiciel instytucji twierdzi, że interwencji związanych z dzikami jest dziennie kilkadziesiąt, a czasami nawet kilkaset. Według pracownika, z którym rozmawiała Interia, zwierzęta pojawiają się we wszystkich dzielnicach miasta, nawet w Śródmieściu.

Zaznaczył jednocześnie, że gdy wpływa zgłoszenie o dzikach w mieście, funkcjonariusze terenowi Lasów Miejskich podejmują interwencje.

Dziki w Warszawie. Lasy Miejskie ostrzegają mieszkańców stolicy

Na stronie internetowej warszawskich Lasów Miejskich można znaleźć zakładkę dotyczącą dzików. Możemy w niej wyczytać, że tylko w 2025 roku w mieście doszło do 341 kolizji drogowych z udziałem tych zwierząt oraz 121 przypadków ataków dzików na ludzi.

W związku z tym służby podejmują się odławiania i uśmiercania zwierząt. Jednocześnie zaznaczono, że nie każde zgłoszenie obecności dzików na terenie miasta kończy się ich uśmierceniem.

"Nasi pracownicy przyjmujący zgłoszenie oraz prowadzący akcje indywidualnie rozpatrują każdy przypadek. W pierwszym kwartale 2026 przyjęliśmy około 4900 zgłoszeń. W związku z dzikami interweniowaliśmy 1419 razy. W przypadku zaledwie 34 interwencji wymagane było wykonanie odłowu z uśmierceniem" - czytamy.



