W skrócie Warszawscy radni Christian Młynarek i Damian Kowalczyk złożyli zawiadomienie do prokuratury, podejrzewając niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku z obecnością i atakami dzików w mieście.

W zawiadomieniu odniesiono się do przypadku ataku dzika na ciężarną kobietę na Białołęce, który według informacji medialnych doprowadził do poronienia poszkodowanej.

Radni wskazują, że liczba interwencji związanych z obecnością dzików w Warszawie w 2026 roku osiągnęła rekordowy poziom, a władze miasta nie wdrożyły odpowiednich rozwiązań.

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"Chcemy, aby prokuratura sprawdziła, czy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców właściwie wykonywały swoje obowiązki" - napisał w serwisie X warszawski radny Prawa i Sprawiedliwości Damian Kowalczyk.

Poinformował on, że wraz z innym radnym PiS - Christianem Młynarkiem - złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z podejrzeniem "niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych".

"Prezydent miasta (Rafał Trzaskowski - red.) i inne osoby sprawujące funkcje kierownicze w Urzędzie m.st. Warszawy są funkcjonariuszami publicznymi zobowiązanymi do realizacji zadań ochrony ludności i bezpieczeństwa" - napisali w uzasadnieniu.

Radny wskazał w swoim wpisie, że w związku z widywanymi w Warszawie dzikami "skala zagrożenia była znana od miesięcy, a mimo to problem narastał, a liczba niebezpiecznych zdarzeń rosła". Obecność tych zwierząt zgłaszali m.in. mieszkańcy dzielnic położonych na obrzeżach miasta, takich jak Białołęka czy Wawer. Zdarzały się też sytuacje, kiedy widywane były w centrum.

Sceny na ulicach Warszawy. W wielu miejscach widywane są dziki

"Działając na podstawie art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, zawiadamiamy o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu do sytuacji zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców Warszawy w wyniku zaniechań i niedopełnienia obowiązków w zakresie bezpieczeństwa przez funkcjonariuszy publicznych polegających na braku podejmowania adekwatnych działań w celu przeciwdziałania atakom dzików na ludzi, co skutkowało poważnym uszczerbkiem na zdrowiu oraz poronieniem" - napisali radni PiS w zawiadomieniu.

Odnieśli się oni w ten sposób do nagłośnionego przez media ataku dzika na ciężarną kobietę. O zdarzeniu pisał m.in. "Super Express", wskazując, że doszło do niego na przełomie lutego i marca na Białołęce. W stresie poszkodowana uciekła do taksówki, a następnie straciła ciążę.

"Doszło więc do tragedii, która ma bezpośredni związek z brakiem podjęcia przez prezydenta Warszawy i podległych mu urzędników adekwatnych działań w celu ochrony mieszkańców i przeciwdziałania opisanemu zjawisku" - uważają stołeczni radni.

Dziki w Warszawie. "Liczba interwencji osiągnęła rekordowy poziom"

W podpisanym przez siebie dokumencie politycy odnieśli się także do innych incydentów z udziałem dzików na terenie Warszawy.

"W ostatnich miesiącach media wielokrotnie informowały o atakach dzików na ludzi. Dochodziło do pogryzień, interwencji służb i hospitalizacji poszkodowanych. Opisywano również przypadki pościgów za mieszkańcami spacerującymi ze zwierzętami. Problem ma już wymiar nie tylko porządkowy, ale przede wszystkim związany z bezpieczeństwem mieszkańców" - argumentowali.

Radni twierdzą, że dziki "pojawiają się już praktycznie we wszystkich dzielnicach miasta - między blokami, przy placach zabaw, na chodnikach, terenach rekreacyjnych i w bezpośrednim sąsiedztwie domów". "Skala problemu z roku na rok rośnie, a liczba interwencji związanych z obecnością dzików w 2026 r. osiągnęła rekordowy poziom" - napisali, dodając, że "władze miasta nadal nie wdrożyły rozwiązań adekwatnych do skali zagrożenia".

"Razem z radnymi domagamy się konkretnych wyjaśnień: co właściwie robi miejski zespół ds. dzikich zwierząt?" - kontynuuje Kowalczyk.

"Zespół powołano pod koniec maja, a do tej pory odbyło się zaledwie jedno posiedzenie. Warszawa nie może być zarządzana w trybie "wrócimy do tematu po wakacjach". Skoro zespół został powołany, ma działać i przynosić konkretne efekty, a nie istnieć tylko na papierze" - dodał.



