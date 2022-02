Po ostrym hamowaniu autobusu linii 508 w Warszawie, czteromiesięczne dziecko wypadło z wózka. "Do zdarzenia doszło ok. godz. 13 na Stegnach" - poinformowała mł. asp. Irmina Sulich. Zrelacjonowała, że autobus linii 508 zbliżał się do skrzyżowania i kierowca zahamował.

"Wtedy z wózka wypadło 4-miesięczne dziecko. Po przyjeździe służb na miejsce niemowlę zostało przetransportowane do szpitala" - powiedziała Sulich.

Policja przekazała, że kierowca autobusu był trzeźwy. Sprawę wyjaśniają także pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego.

