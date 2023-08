Kiedy pełniące służbę strażniczki podeszły do auta, zauważyły, że w środku znajduje się dwójka dzieci - 10-letni chłopiec i jego dziewięciomiesięczna siostra . W pojeździe były również kluczyki, nie trudno było więc o kradzież stojącego na ulicy samochodu i uprowadzenie dwojga małych dzieci.

Jak informuje straż miejska w swoim komunikacie, szyby auta były opuszczone, jednak ze względu na panującą tego dnia wysoką temperaturę, wewnątrz auta było bardzo gorąco. Temperatury w Płocku w niedzielę dochodziły ok. 30 stopni Celsjusza.

Dzieci w rozgrzanym aucie. Matka odeszła do solarium

Po około 10 minutach do patrolu strażniczek podeszła kobieta, matka dzieci. 36-latka przyznała, że zostawiła dzieci same w aucie, by skorzystać z wizyty w solarium. Jak jednak stwierdziła, jej nieobecność miała trwać jedynie 8 minut. Według komunikatu straży miejskiej kobieta była zdziwiona interwencją.