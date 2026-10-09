W skrócie Dwie nastolatki zostały zatrzymane przez policję w związku z niepokojącymi materiałami udostępnionymi w internecie.

Jedna z dziewczynek nagrała film z groźbami wobec uczniów kilku szkół w Płocku i zamieściła go na zamkniętej grupie.

Druga 13-latka opublikowała na klasowym czacie wiadomość sugerującą zamiar przyniesienia do szkoły maczety bojowej.

W obu przypadkach zabezpieczono telefony dziewczynek.

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"Policjanci z Płocka zatrzymali 13-latkę, która na zamkniętą grupę wrzuciła film, na którym groziła śmiercią uczniom z kilku płockich szkół. Film ten trafił później na jeden z portali społecznościowych" - przekazała mazowiecka policja w piątkowym wpisie zamieszczonym na platformie X.

Mazowieckie. 13-latka zatrzymana w Płocku. Groziła innym uczniom

Do wpisu dołączono zrzut ekranu ukazujący klatkę z nagrania. Widać na nim trzymającą nożyczki osobę, z zakrywającym część jej twarzy szalikiem oraz czapką na głowie.

Jak poinformowała policja, nagranie zaniepokoiło internatów, którzy zdecydowali się powiadomić o nim służby.

Funkcjonariusze zatrzymali 13-latkę. W Komendzie Miejskiej Policji w Płocku prowadzone są czynności z jej udziałem, przy czym obecny jest rodzic dziewczynki.

"Policjanci zabezpieczyli strój nastolatki, w którym pokazała się na filmie, nożyczki oraz telefon 13-latki" - czytamy we wpisie policji. Służby przekazały, że sprawa zostanie zgłoszona do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich miejscowego sądu rejonowego.

Interwencja policjantów w powiecie sochaczewskim. Wiadomość nastolatki wzbudziła niepokój

Niedługo po informacji o zatrzymaniu dziewczynki w Płocku mazowiecka policja przekazała wiadomość o prowadzeniu czynności z udziałem kolejnej 13-latki - tym razem w powiecie sochaczewskim.

Jak czytamy, nastolatka zamieściła na grupowym, klasowym czacie, wiadomość: "Skoro jutro jest krwawy piątek... To ja biorę maczetę bojową". W obecności rodziców dziewczynka powiedziała, że był to "głupi żart".

"Telefon nastolatki został zabezpieczony. O sprawie zostanie powiadomiony Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rodzinnego w Sochaczewie" - poinformowała policja.

W ostatnich dniach doszło do dwóch ataków w szkołach w województwie mazowieckim, a w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się materiały sugerujące, że mogą zostać przeprowadzone kolejne. W związku z tego rodzaju treściami w ciągu ostatniej doby policja wielokrotnie interweniowała w kilku województwach.

Zatrzymywano m.in. kolejnych nastolatków z niebezpiecznymi narzędziami w szkołach czy interweniowano po wpisach i groźbach pojawiających się w sieci.



