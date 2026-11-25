W skrócie W lesie w miejscowości Słuchocin pod Węgrowem w zaparkowanym samochodzie odkryto ciała dwóch mężczyzn.

Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci osób znalezionych w lesie.

Służby priorytetowo zajmują się ustaleniem tożsamości zmarłych mężczyzn oraz dokładnych przyczyn tego zdarzenia.

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Do makabrycznego odkrycia doszło w miejscowości Słuchocin w powiecie węgrowskim. W zaparkowanym w lesie samochodzie odnaleziono ciała dwóch mężczyzn. Informację o zdarzeniu jako pierwszy przekazał "Fakt". Interia potwierdziła te doniesienia w Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie.

- Potwierdzam zdarzenie. Na terenie lasu znaleziono dwa ciała. Nie znamy tożsamości tych mężczyzn. Jesteśmy w trakcie ustalania szczegółów - poinformowała oficer prasowa węgrowskiej policji starszy aspirant Monika Księżopolska.

Słuchocin. Ciała dwóch mężczyzn w samochodzie w lesie pod Węgrowem

Śledczy będą wyjaśniać dokładne okoliczności zdarzenia, a także ustalać przyczyny śmierci. - Priorytetem służb jest ustalenie tożsamości tych mężczyzn - poinformowała starszy aspirant Monika Księżopolska.

Jak przekazała policja, na miejscu cały prowadzone są czynności. - Pracujący tam funkcjonariusze działają pod nadzorem prokuratora - powiedziała oficer prasowa.



