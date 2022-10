Utrudnienia występują w Warszawie i połączeniach podmiejskich linii stolicy.

Warszawa. PKP i kilkadziesiąt minut opóźnień

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie PKP PLK, obecnie pociąg z godz. 18:17 z przystanku Warszawa Wschodnia na Lotnisko Chopina opóźniony jest o 67 minut. Natomiast na relacji z Grodziskiem Mazowieckim opóźnienie wynosi 37 minut. Czas opóźnienia na trasie z Warszawy do Radomia, czy Pruszkowa to ponad 20 minut. Inne pociągi odjeżdżające ze stolicy opóźnione są od kilku do kilkunastu minut.

- Utrudnienia spowodowane są wcześniejszym wypadkiem na jednej z warszawskich stacji. Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Ochota o godz. 12:30. Konieczne było przeorganizowanie ruchu, co spowodowało opóźnienia - wyjaśnia w rozmowie z Interią Magdalena Janus z biura prasowego PKP PLK.

Reklama

Zdjęcie Rozkład jazdy pociągów na stacji Warszawa Wschodnia / materiały prasowe/INTERIA

Niektóre pociągi są opóźnione nawet o kilkaset minut. Pociąg relacji Warszawa Wsch. - Lotnisko Chopina z godz. 14:29 przed godziną 19 był opóźniony o 250 minut, z kolei pociąg z Warszawy Wschodniej do podwarszawskiej Zielonki z godz. 15:44 był opóźniony o 2,5 godziny.

PKP a opóźnienia. Wypadek na przystanku Warszawa-Ochota

Jak przekazało biuro prasowe PKP PLK, ruch pociągów wznowiono około godziny 14 - półtorej godziny od wypadku.

- Na przystanku Warszawa Ochota osoba zeskoczyła z kładki na torowisko. Została ona zabrana do szpitala - powiedziała Magdalena Janus.

- Pociągi przejeżdżające przez ten przystanek trzeba było puścić przez inne stacje. Zmiany trwały ponad godzinę i wpłynęły na siatkę połączeń - zaznaczyła Janus.

Nie wiadomo, jak długo potrwają jeszcze utrudnienia. Jak podkreślono, "warszawski węzeł kolejowy jest najbardziej oblężonym węzłem w Polsce".