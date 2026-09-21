W skrócie Dziewięcioletni chłopiec podczas zwiedzania Zamku w Czersku znalazł srebrny półtorak pruski z 1624 roku.

Moneta ta jest cennym źródłem wiedzy o obiegu pieniężnym i codziennym życiu na ziemiach polskich w XVII wieku.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podkreślił, że nawet niewielkie znaleziska mogą wzbogacić wiedzę o przeszłości.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Jak poinformował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, niewielka moneta znaleziona przez dziewięciolatka jest cennym świadectwem historii zamku oraz obiegu pieniężnego na ziemiach polskich w XVII wieku.

Srebrny półtorak pruski należał do księcia Jerzego Wilhelma. Moneta została wybita w 1624 roku w mennicy w Królewcu.

"Jest to drobny nominał o wartości 1,5 grosza, który wykorzystywano w codziennych transakcjach" - czytamy w komunikacie.

Rozwiń

Zamek w Czersku. Dziewięciolatek znalazł srebrną monetę z 1624 roku

Choć znalezisko ma niewielkie rozmiary, jego znaczenie dla badań historycznych jest znacznie większe. Moneta waży niespełna 1 gram, a mimo to może dostarczyć informacji dotyczących życia codziennego oraz obiegu pieniądza na ziemiach polskich w XVII wieku.

Jak podkreślił Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, tego rodzaju odkrycia pozwalają archeologom i historykom uzupełniać wiedzę o przeszłości.

Znalezisko jest również interesujące ze względu na miejsce, w którym zostało dokonane. Zamek w Czersku w XVII wieku nadal pełnił ważne funkcje. Odnaleziony półtorak stanowi więc niewielki, ale wymowny ślad codziennego życia i transakcji dokonywanych w tamtym okresie.

Konserwator zwrócił uwagę, że wartość takich odkryć nie zależy od rozmiaru przedmiotu. Nawet niewielkie monety mogą pomóc w odtworzeniu historii miejsc i społeczności, które funkcjonowały tam przed wiekami.

Szczególnego znaczenia całej historii dodaje fakt, że monetę odnalazł dziewięcioletni zwiedzający. Chłopiec samodzielnie zwrócił uwagę na niewielki przedmiot podczas wizyty na zamku.

Skarb sprzed ponad 400 lat. "Historia czasem czeka tuż pod stopami"

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podkreślił, że odkrycie pokazuje, iż historyczne ślady mogą znajdować się w miejscach odwiedzanych przez turystów każdego dnia.

"Mały odkrywca z wielkim znaleziskiem!" - napisano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Konserwatorzy zaznaczyli, że historia "czasem czeka tuż pod stopami, gotowa zaskoczyć każdego, kto uważnie patrzy". Jednocześnie pogratulowano młodemu odkrywcy spostrzegawczości i podziękowano mu za właściwą postawę.



