47-latek wjechał w pieszych przechodzących na zielonym świetle. Poszkodowane zostały cztery osoby, które trafiły do szpitala. Kierowca był trzeźwy, a policja ustala okoliczności wypadku.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 13 na wysokości ulicy Marymonckiej 161 w Warszawie.

"Kierowca toyoty proace city, z nieznanych przyczyn, wjechał na przejście dla pieszych, potrącając cztery osoby" - przekazała Komenda Miejska PSP miasta stołecznego Warszawy.

    Mł. asp. Bartłomiej Śniadała ze stołecznej komendy przekazał, że 47-letni Polak, kierowca toyoty, który wjechał w pieszych przechodzących na zielonym świetle, był trzeźwy i miał stosowne uprawnienia do kierowania pojazdem.

    Cztery ranne w wypadku osoby to trzy kobiety i mężczyzna. Policjant podkreślił, że najcięższe obrażenia ma 72-letnia kobieta. Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali.

    Policja ustala okoliczności zdarzenia. Na miejscu pracowały cztery zastępy PSP, cztery zespoły ratownictwa medycznego oraz trzy policyjne patrole.

