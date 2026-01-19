W skrócie Dwa samochody zderzyły się przy Placu Szembeka w Warszawie, jeden z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa drugiemu.

W wyniku kolizji jeden z samochodów wjechał w pieszych stojących przy przejściu, poszkodowanych zostało pięć osób, w tym dziecko.

Ruch na ulicy Grochowskiej został zablokowany, a autobusy skierowano na objazdy, na miejscu pracowały służby ratunkowe.

Do zdarzenia doszło przed godziną 16.00. Dwa samochody osobowe zderzyły się w pobliżu placu Szembeka w Warszawie. To ważny i często tłoczny punkt na mapie dzielnicy Praga-Południe: węzeł przesiadkowy komunikacji miejskiej oraz miejsce handlu.

- Na skutek tej kolizji, auta uderzyły w stojących przy przejściu pieszych - przekazał Interii rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Karol Kroć.

Wypadek na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej Polsat News

- Toyota jechała ulicą Grochowską, Ford ulicą Zamieniecką, skręcał w lewo i wymusił pierwszeństwo. W efekcie Toyota dachowała i wbiła się na przejście dla pieszych, na których była kobieta z dzieckiem - opisał mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji.

Łącznie pięć osób jest poszkodowanych, w tym dziecko, które było reanimowane na miejscu i wstanie ciężkim zabrano je do szpitala. Kierowcy samochodów nie odnieśli poważnych obrażeń.

Warszawa, Plac Szembeka. Samochód wjechał w pieszych Polsat News

Wypadek w Warszawie. Auto wjechało w ludzi

Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej, dwie grupy operacyjne - miejska i wojewódzka. Lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ulica Grochowska, ważna arteria na prawobrzeżnej Warszawie, została zablokowana.

O utrudnieniach w kursowaniu autobusów poinformował Warszawski Transport Publiczny. "W związku z wypadkiem na skrzyżowaniu Grochowska / Zamieniecka linie 123, 125, 135, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 521, 702, 704, 720, 722, 730 zostały skierowane na trasy objazdowe" - czytamy. Ruch tramwajów w tym miejscu odbywa się bez przeszkód.

