W skrócie 78-letni mężczyzna zaginął podczas samotnego grzybobrania w okolicznych lasach.

W poszukiwania zaangażowane były liczne służby, w tym policja, straż pożarna i grupa ratownicza.

Senior został odnaleziony ranny i trafił do szpitala, policja apeluje o ostrożność podczas wypraw do lasu.

Około północy z piątku na sobotę do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 78-letniego mężczyzny.

Senior rano wyszedł do lasu na grzyby, jednak nie wrócił na noc do domu. W rejonie, w którym prowadził swoje grzybobranie, odnaleziono jedynie jego zamknięty samochód.

Alarm w komendzie w Otwocku. 78-latek zaginął podczas grzybobrania

Policjanci opisują, że sytuacja była bardzo poważna - zarówno ze względu na zaawansowany wiek mężczyzny, jak i panujące w nocy warunki atmosferyczne.

Dodatkowym utrudnieniem był rozległy teren poszukiwań obejmujący kompleksy leśne na pograniczu powiatów otwockiego i mińskiego.

Natychmiast ogłoszono alarm dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, a do działań poszukiwawczych zaangażowano wszystkie dostępne siły i środki.

W akcji, oprócz policjantów, brali udział strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Do działań włączyła się również grupa Poszukiwawczo-Ratownicza SRS. Dzięki intensywnej i zorganizowanej akcji służbom udało się odnaleźć zaginionego mężczyznę.

Otwock. Dramatyczny wypadek na grzybobraniu. Życie 78-latka było zagrożone

Jak się okazało, podczas grzybobrania 78-latek potknął się i uderzył głową w drzewo, tracąc przytomność. Gdy odzyskał świadomość, nie był w stanie się podnieść ani wrócić do samochodu.

Po odnalezieniu został przetransportowany do szpitala, gdzie otrzymał niezbędną pomoc medyczną.

Policja przypomina, że wybierając się do lasu, należy zachować szczególną ostrożność.

"Nie wychodźmy na grzybobranie samotnie i zawsze zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy. Informujmy bliskich o celu wyprawy i planowanej godzinie powrotu. Ubierajmy się odpowiednio do pogody i planujmy wędrówki w ciągu dnia, by uniknąć sytuacji, w której zaskoczy nas zmrok" - apelują funkcjonariusze.

