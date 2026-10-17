Dramatyczny wypadek na Mazowszu. Potrącił trzech nastoletnich rowerzystów

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

W miejscowości Roguszyn 40-letni kierowca potrącił trzech nastoletnich rowerzystów w wieku 15-16 lat. Jeden z poszkodowanych został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Drugi ma złamaną nogę, a trzeci nie odniósł poważnych obrażeń.

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Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w locie.
Kierowca potrącił trzech nastolatków. Lądował śmigłowiec LPR. Zdjęcie ilustracyjneLuca Mattia VigilanteAgencja FORUM

Do wypadku doszło na 65. kilometrze drogi wojewódzkiej nr 637 w miejscowości Roguszyn na terenie gminy Korytnica (pow. węgrowski).

Mazowiecka policja poinformowała, że 40-letni kierowca Volkswagena potrącił trzech rowerzystów: jednego 15-latka oraz dwóch 16-latków.

Roguszyn: Potrącił trzech nastolatków. Lądował śmigłowiec LPR

Z komunikatu policji wynika, że na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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"W wyniku zdarzenia 15-latek został zabrany przez LPR, jeden z 16-latków ma złamaną nogę, drugi bez poważnych obrażeń" - podała mazowiecka policja.

Funkcjonariusze przekazali również, że kierujący volkswagenem był trzeźwy. Mundurowi badają dokładne okoliczności wypadku.

Wypadek spowodował poważne utrudnienia w rejonie 65. kilometra drogi. Trasa została zablokowana w obu kierunkach, zorganizowano objazdy. Szacowano, że utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin.

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