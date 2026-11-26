W skrócie Ambasada Ukrainy potwierdziła, że mężczyzna, który dokonał samopodpalenia w centrum Warszawy, jest obywatelem tego kraju.

22-latek przebywa w szpitalu na oddziale intensywnej terapii w stanie krytycznym, lekarze walczą o jego życie.

Polskie służby prowadzą śledztwo, mające na celu ustalenie przyczyn dramatycznego zdarzenia oraz ewentualnego udziału osób trzecich.

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Ambasada Ukrainy w Polsce opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie dotyczące dramatycznego zdarzenia, do którego doszło w środę, w centrum Warszawy. Jak przekazano, placówka otrzymała od polskiej policji oficjalne potwierdzenie, że poszkodowany mężczyzna jest obywatelem Ukrainy.

W komunikacie przekazano również informacje o stanie zdrowia 22-latka. Mężczyzna doznał ciężkich oparzeń i został przewieziony do szpitala.

"Mężczyźnie niezwłocznie udzielono pomocy medycznej. Z ciężkimi oparzeniami przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii, a jego stan jest krytyczny" - poinformowała ambasada.

Warszawa. Policja bada okoliczności samopodpalenia. Poszkodowany 22-latek

Sprawą zajmują się polskie służby. Policjanci ustalają, co skłoniło 22-latka do samopodpalenia. Weryfikują również, czy w zdarzenie mogły być zaangażowane inne osoby i czy ktoś mógł mieć wpływ na zachowanie mężczyzny.

Ambasada Ukrainy zapewniła, że sprawa jest traktowana z należytą uwagą.

"Konsulowie Ambasady traktują tę sprawę priorytetowo. Udzielają wszelkiej niezbędnej pomocy i pozostają w kontakcie z rodziną poszkodowanego, personelem medycznym oraz polskimi organami ścigania" - przekazano w oświadczeniu.

Ponadto placówka dyplomatyczna życzyła 22-latkowi powrotu do zdrowia. Jednocześnie zwróciła się z apelem o uszanowanie prywatności poszkodowanego oraz jego najbliższych.

Mężczyzna podpalił się w centrum Warszawy. "Bierzemy pod uwagę różne scenariusze"

22-letni obywatel Ukrainy dokonał aktu samopodpalenia w środę wieczorem przed Ministerstwem Kultury, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Jako pierwsi na pomoc mężczyźnie rzucili się funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, a także świadkowie zdarzenia.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka mówiła, że funkcjonariusze SOP "pierwsi udzielali pomocy, ponieważ było to blisko Pałacu Prezydenckiego, więc byli bezpośrednio na miejscu". Dodała, że "również w niedalekiej odległości był zespół medyczny", w związku z czym pomoc ratowników również pojawiła się szybko. Poza tymi dwiema służbami pomocy poszkodowanemu udzielali także "przechodnie, którzy byli świadkami tej sytuacji".

Na miejsce szybko przybyła karetka pogotowia, a także trzy zastępy straży pożarnej oraz funkcjonariusze policji.

- Zbieramy materiał w tej sprawie, jest on analizowany. Obecnie bierzemy pod uwagę różne scenariusze - mówił na antenie Polsat News asp. Jakub Pacyniak, oficer prasowy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Policjant odniósł się także do pojawiającej się w mediach informacji, że 22-latek miał w plecaku tablicę z postulatami, a całe zdarzenie było manifestem politycznym. - Jest to brane pod uwagę, niemniej musimy poczekać na ostateczną analizę - podkreślił.



