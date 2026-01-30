Dramatyczna akcja służb na Mazowszu. W szafce znaleziono noworodka

Aleksandra Czurczak

Dzięki czujności policjantów z Mławy uratowano noworodka, który został znaleziony w jednym z domów podczas pilnej interwencji służb. Dziecko odkryto w szafce. Jak podała policja "było lekko wychłodzone, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo".

Otwarte, puste szafki kuchenne zamontowane na białej ścianie z kafelkami, pod spodem widać oświetlenie LED przy blacie.
Mazowsze. Dramatyczna akcja służb. Noworodek był ukryty w szafce (zdj. ilustracyjne)jik603123RF/PICSEL

  • Policjanci i ratownicy medyczni uratowali noworodka znalezionego w szafce w domu na terenie powiatu mławskiego.
  • 25-letnia kobieta oraz jej nowo narodzone dziecko zostali przewiezieni do szpitala po pilnej interwencji służb.
  • Na miejscu zatrzymano trzy osoby, a dalsze czynności prowadzi Prokuratura Rejonowa w Mławie.
Zgłoszenie o konieczności natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej kobiecie wpłynęło do policji w czwartek rano. Jako pierwsi na miejsce dotarli funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Mławie, a chwilę później załoga pogotowia ratunkowego.

W domu przebywała 25-letnia mieszkanka powiatu mławskiego, której stan wymagał pilnej pomocy medycznej. Lekarz udzielający jej pomocy stwierdził, że kobieta jest po porodzie.

Interwencja mławskiej policji. Noworodka znaleziono w szafce

Jak opisuje Mazowiecka Policja, w tym samym momencie policjanci usłyszeli ciche kwilenie dochodzące z jednego z pomieszczeń. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli przeszukiwanie domu, starając się ustalić źródło dźwięku.

    Podczas sprawdzania kolejnych miejsc policjanci odnaleźli noworodka ukrytego w szafce. Dziecko wymagało natychmiastowej pomocy.

    Noworodek został niezwłocznie przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Matka i dziecko zostali przewiezieni do szpitala.

    Prokurator na miejscu zdarzenia. Trzy osoby zatrzymane do wyjaśnień

    Na miejscu interwencji przeprowadzono szczegółowe oględziny pod nadzorem prokuratora. W domu, oprócz 25-letniej kobiety, przebywały jeszcze cztery osoby.

      Trzy z nich zostały zatrzymane i przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Jak przekazali funkcjonariusze, wszyscy byli trzeźwi.

      "Zgodnie z wstępnymi ustaleniami noworodek był lekko wychłodzony, jednak jego stan nie zagrażał życiu. Lekarze objęli dziecko specjalistyczną opieką" - przekazała Policja Mazowsze.

      Zgromadzony materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Mławie, która prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.

