W skrócie Do samopodpalenia 22-letniego mężczyzny doszło przed budynkiem Ministerstwa Kultury w Warszawie, sprawę wyjaśniają służby.

Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielili funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, zespół medyczny oraz świadkowie zdarzenia.

Mężczyzna trafił do Wojskowego Instytutu Medycznego z ciężkimi poparzeniami trzeciego stopnia obejmującymi twarz, plecy i kończyny.

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- Po godz. 17:05 wpłynęło do WCPR (Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie - red.) zgłoszenie o tej sytuacji, że doszło do samozapalenia się mężczyzny w rejonie Ministerstwa Kultury - potwierdziła w rozmowie z Interią Karolina Gałecka.

Rzeczniczka MSWiA wskazała, że w pierwszej kolejności na pomoc mężczyźnie ruszyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. - Pierwsi udzielali tej pomocy, ponieważ było to blisko Pałacu Prezydenckiego, więc byli tam bezpośrednio na miejscu - wyjaśniła.

Jak dodała, "również w niedalekiej odległości był zespół medyczny", w związku z czym pomoc ratowników również pojawiła się szybko. Poza tymi dwiema służbami pomocy poszkodowanemu udzielali także "przechodnie, którzy byli świadkami tej sytuacji".

22-latek dokonał samopodpalenia. Akcja służb w Warszawie

- Na chwilę obecną jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o przyczynach czy powodach tej sytuacji. To było najprawdopodobniej samozapalenie się. Oczywiście ta sprawa będzie wyjaśniana - poinformowała Gałecka.

Przekazała ona, że poszkodowany mężczyzna ma 22 lata.- Została mu udzielona niezwłocznie pierwsza pomoc, natomiast oczywiście stan tego mężczyzny wymagał hospitalizacji, dlatego został przewieziony do szpitala, tak żeby pomóc mu jak najszybciej - dodała.

Gałecka nadmieniła przy tym, że nie posiada dokładnych informacji o stanie zdrowia poszkodowanego. - Wiem, że został przewieziony do szpitala, natomiast (...) nie jestem w stanie poinformować państwa, jaki jest obecnie stan zdrowia i jaka jest skala poparzeń - powiedziała.

Reporterka Polsat News Karolina Bielińska ustaliła, że mężczyzna został przewieziony żywy do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie. Informację tę potwierdził rzecznik szpitala Mariusz Gierej.

Samopodpalenie przed budynkiem ministerstwa. Nowe informacje

Według doniesień "Faktu" obrażenia, jakich doznał 22-latek, są bardzo rozległe i zagrażają jego życiu. - Miał ciężkie poparzenia trzeciego stopnia twarzy, pleców, kończyn górnych i dolnych oraz ciężkie poparzenie górnych dróg oddechowych - przekazał dziennikowi ratownik medyczny, który walczył o życie młodego mężczyzny.

Według ustaleń gazety stan neurologiczny poszkodowanego był bardzo poważny. - Reagował na ból, natomiast pełną przytomnością absolutnie bym tego nie nazwał - powiedział ratownik.

Dziennik twierdzi, że kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały moment, w którym mężczyzna wylewa na siebie nieznaną substancję, po czym sam się podpala. Jedna z osób stłumiła ogień przy użyciu gaśnicy przyniesionej z pobliskiego obiektu.



