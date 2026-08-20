W skrócie
- 63-letni Serhij P. został oskarżony o próbę zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Miał działać na zlecenie rosyjskich służb.
- Mężczyzna podłożył pod samochód ofiary improwizowany ładunek wybuchowy, jednak do eksplozji nie doszło. Następnie uciekł do Polski.
- Serhij P. został zatrzymany w Warszawie przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i usłyszał prokuratorskie zarzuty. Grozi mu co najmniej 15 lat więzienia.
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Jak przekazała w komunikacie Prokuratura Krajowa, 63-letni Ukrainiec usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy z nich odnosi się do usiłowania zabójstwa z użyciem materiałów wybuchowych, natomiast drugi - do posiadania materiałów wybuchowych bez wymaganego zezwolenia.
Śledczy twierdzą, że Serhij P. - próbując dokonać zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego - działał na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Do przestępstwa doszło na terytorium Ukrainy w Irpieniu w obwodzie kijowskim.
Próbował zabić swojego rodaka. Ukrainiec zatrzymany w Polsce
Dotychczasowe ustalenia wskazują, że 63-latek podłożył pod samochód używany przez pokrzywdzonego improwizowane urządzenie wybuchowe. "Ładunek miał zostać zdetonowany zdalnie za pomocą telefonu komórkowego. Do eksplozji nie doszło, ponieważ nie zadziałał mechanizm" - tłumaczy prokuratura.
Kiedy plan Ukraińca się nie powiódł, postanowił uciec do Polski. W Warszawie zatrzymali go funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co było efektem jej współpracy z ukraińskimi służbami partnerskimi.
"Sprawa pokazuje, że rosyjskie służby prowadzą operacje wykraczające poza granice jednego państwa i wykorzystują do ich realizacji osoby przemieszczające się pomiędzy krajami. Jednym z kluczowych zadań ABW jest niedopuszczenie, aby terytorium Polski było wykorzystywane do takich działań" - pisze ABW.
Ukrainiec został aresztowany na trzy miesiące. Najniższy przewidywany wymiar kary w jego przypadku wynosi 15 lat pozbawienia wolności.
W jego sprawie zasądzone może też zostać dożywocie.