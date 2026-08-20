Dostał zlecenie od Rosji. Po nieudanej próbie zamachu Ukrainiec uciekł do Polski

Alicja Krause

Alicja Krause

Podłożył pod samochód improwizowany ładunek wybuchowy, a gdy nie doszło do eksplozji, uciekł do Polski. Prokuratura Krajowa poinformowała o postawieniu zarzutów 63-letniemu Ukraińcowi Serhijowi P., który próbował przeprowadzić zamach na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Mężczyzna miał działać na zlecenie Rosji.

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Dwóch funkcjonariuszy ABW w mundurach i hełmach stoi razem na otwartym terenie.
Nieudana próba zamachu w Irpieniu. Ukrainiec uciekł do Polski, wpadł w ręce ABW (zdj. ilustracyjne)ABWmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • 63-letni Serhij P. został oskarżony o próbę zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Miał działać na zlecenie rosyjskich służb.
  • Mężczyzna podłożył pod samochód ofiary improwizowany ładunek wybuchowy, jednak do eksplozji nie doszło. Następnie uciekł do Polski.
  • Serhij P. został zatrzymany w Warszawie przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i usłyszał prokuratorskie zarzuty. Grozi mu co najmniej 15 lat więzienia.
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Jak przekazała w komunikacie Prokuratura Krajowa, 63-letni Ukrainiec usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy z nich odnosi się do usiłowania zabójstwa z użyciem materiałów wybuchowych, natomiast drugi - do posiadania materiałów wybuchowych bez wymaganego zezwolenia.

Śledczy twierdzą, że Serhij P. - próbując dokonać zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego - działał na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Do przestępstwa doszło na terytorium Ukrainy w Irpieniu w obwodzie kijowskim.

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Dotychczasowe ustalenia wskazują, że 63-latek podłożył pod samochód używany przez pokrzywdzonego improwizowane urządzenie wybuchowe. "Ładunek miał zostać zdetonowany zdalnie za pomocą telefonu komórkowego. Do eksplozji nie doszło, ponieważ nie zadziałał mechanizm" - tłumaczy prokuratura.

Kiedy plan Ukraińca się nie powiódł, postanowił uciec do Polski. W Warszawie zatrzymali go funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co było efektem jej współpracy z ukraińskimi służbami partnerskimi.

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"Sprawa pokazuje, że rosyjskie służby prowadzą operacje wykraczające poza granice jednego państwa i wykorzystują do ich realizacji osoby przemieszczające się pomiędzy krajami. Jednym z kluczowych zadań ABW jest niedopuszczenie, aby terytorium Polski było wykorzystywane do takich działań" - pisze ABW.

Ukrainiec został aresztowany na trzy miesiące. Najniższy przewidywany wymiar kary w jego przypadku wynosi 15 lat pozbawienia wolności.

W jego sprawie zasądzone może też zostać dożywocie.

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