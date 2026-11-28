W skrócie
- Policja w Siedlcach zatrzymała 23-letniego obywatela Ukrainy, który po centrum handlowym poruszał się z przedmiotem przypominającym broń palną.
- Mężczyznę obezwładnili pracownicy ochrony galerii handlowej jeszcze przed przybyciem funkcjonariuszy, którzy przejęli sprawę i zatrzymali 23-latka.
- Zatrzymany był nietrzeźwy, a przeprowadzone badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w jego organizmie.
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Jak dowiedziała się Interia, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach otrzymał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego przed godziną 18.
Dotyczyło ono mężczyzny, który miał poruszać się po terenie centrum handlowego w Siedlcach, mając za paskiem przedmiot przypominający broń.
- Na miejsce niezwłocznie skierowano policjantów. Po przybyciu funkcjonariusze zastali pracowników ochrony, którzy wcześniej obezwładnili mężczyznę - relacjonuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowa KMP w Siedlcach.
Okazał się nim 23-letni obywatel Ukrainy. Przy mężczyźnie ujawniono przedmiot przypominający broń, który nie jest bronią palną. - To jakiego rodzaju jest to urządzenie będzie wyjaśniane - dodała policjantka.
Siedlce. Incydent w galerii handlowej. Zatrzymany 23-latek był nietrzeźwy
Mężczyzna został zatrzymany. W trakcie przeprowadzonych czynności ustalono, że znajduje się on pod znacznym działaniem alkoholu - badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w jego organizmie.
Jak wyjaśnia policja, z uwagi na jego stan został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. - Po wytrzeźwieniu z mężczyzną zostaną przeprowadzone dalsze czynności procesowe - dodano.
Dopiero po nich możliwe będzie dokładne wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia.