Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek przy ul. Skarbka z Gór na warszawskiej Białołęce. 36-latek jadąc skodą stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu, po czym samochód dachował. - Okazało się, że 36-latek wiózł 2,5-letnią córeczkę. Dziecko zostało przewiezione przez pogotowie do szpitala - przekazała policjantka.

- Funkcjonariusze wyczuli od kierowcy skody silny zapach alkoholu. Mężczyzna przyznał się mundurowym, że wypił piwo. Badanie alkomatem wykazało u niego prawie 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu - zaznaczyła.

Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Usłyszał zarzut

Wskazała, że mężczyzna został zatrzymany. Policjanci zatrzymali mu też prawo jazdy. - 36-latek ze względu na odniesione obrażenia został przyjęty do szpitala - podała.

- W trakcie prowadzonych czynności policjanci ustalili, że córeczka mężczyzny, na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń - podkreśliła rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI kom. Paulina Onyszko.

Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Za zarzucany mu czyn grozi do dwóch lat więzienia.