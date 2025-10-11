Czołowe zderzenie na Mazowszu. Pięć osób poszkodowanych

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Pięć osób trafiło do szpitala po wypadku na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Wola Łącka na Mazowszu. Rano zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Na miejscu trwa akcja służb, utrudnienia na trasie Płock-Gostynin mogą potrwać kilka godzin.

Wypadek w miejscowości Wola Łącka na Mazowszu
Wypadek w miejscowości Wola Łącka na MazowszuKomenda Miejska Policji w Płockufacebook.com

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Płocku, do zdarzenia doszło chwilę po godzinie 6. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 50-letnia kobieta, kierująca samochodem marki Opel, zderzyła się czołowo z 62-letnią kierującą fordem.

    - W wyniku poniesionych obrażeń pięć osób trafiło do szpitala, w tym 12-latek - poinformowała podkom. Monika Jakubowska z płockiej policji.

    - Część poszkodowanych ma ciężkie obrażenia - dodała.

    Wola Łącka. Utrudnienia po wypadku na DK60

    Droga krajowa numer 60 na odcinku między Płockiem a Gostyninem, gdzie doszło do zderzenia pojazdów, jest obecnie zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazd przez Nowy Duninów oraz Gąbin.

    Na miejscu trwają czynności z udziałem funkcjonariuszy i innych służb. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 11.

