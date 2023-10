Czołg wjechał w wóz strażacki i przebił lufą jego przednią szybę podczas pikniku rodzinnego w jednej ze wsi na wschodnim Mazowszu. Choć kolizja wyglądała groźnie, nikt nie został ranny, a zniszczony wóz to nagroda za rządową "Bitwę o wozy" z 2020 roku. Okazuje się również, że na festyn zapraszał Michał Kuczmierowski - prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i kandydat PiS do Sejmu. Brał on udział w pikniku, a nazwa wydarzenia nawiązywała do jego hasła wyborczego. - To bardzo miłe, że prywatni organizatorzy postanowili skorzystać z moich grafik i nazwać piknik tak samo, jak treść mojego hasła - mówi w rozmowie z Interią Kuczmierowski.