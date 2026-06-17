W skrócie Rafał Trzaskowski zwrócił się do Rady Nadzorczej Szpitala Południowego o odwołanie dr Agaty Kusz-Rynkun z funkcji członka zarządu i dyrektora ds. medycznych w związku z doniesieniami o nieprawidłowościach.

Wyniki audytu w Szpitalu Południowym ujawniły liczne nieprawidłowości przy zatwierdzaniu dyżurów lekarza Dawida Kacprzyka, który w ciągu roku zarobił 1,6 mln złotych, nie posiadając specjalizacji.

Szpital Południowy rozpoczął współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia w celu weryfikacji korzystania ze specjalnej ścieżki przyjmowania pacjentów, a premier Donald Tusk zlecił kontrolę NIK i zapowiedział konsekwencje w przypadku naruszeń.

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Jak czytamy w komunikacie stołecznego ratusza, "w związku z doniesieniami o nieprawidłowościach" w warszawskim Szpitalu Południowym prezydent Rafał Trzaskowski zwrócił się do Rady Nadzorczej tej lecznicy, aby ta odwołała dr Agatę Kusz-Rynkun z funkcji członka zarządu i dyrektora ds. medycznych placówki.

Rada Nadzorcza szpitala ma zebrać się w czwartek.

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Dr Kusz-Rynkun jako dyrektor ds. medycznych miała zajmować się m.in. zatwierdzaniem grafików lekarza Dawida Kacprzyka oraz wystawionych przez niego faktur.

"Do zadań i odpowiedzialności członka zarządu i jednocześnie dyrektora ds. medycznych należało m.in. prawidłowe funkcjonowanie pionu lekarskiego całego szpitala oraz prawidłowe udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pion lekarski i personel lekarski" - czytamy w komunikacie warszawskiego magistratu.

Tymczasem - jak pokazały cząstkowe wyniki pilnego audytu, zleconego przez prezydenta Warszawy w poniedziałek - w procesie zatwierdzania dyżurów Kacprzyka dochodziło do licznych nieprawidłowości.

Trzaskowski we wpisie na platformie X przypomniał, że kilka dni wcześniej zlecił audyt w Szpitalu Południowym. "Dotychczasowe ustalenia wskazują na nieprawidłowości, które muszą skutkować odpowiedzialnością personalną" - zaznaczył, dodając, że szpital zwróci się do prokuratury z zawiadomieniem o podejrzeniu oszustwa.

Wcześniej Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w sprawie priorytetowego przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym w Warszawie.

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Komunikat warszawskiego magistratu to pokłosie afery, która wybuchła kilka dni temu, gdy media zaczęły opisywać sprawę Dawida Kacprzyka. Ten - kiedy był jeszcze zatrudniony w Szpitalu Południowym - miał przez rok zarobić 1,6 mln złotych, nie mając jeszcze specjalizacji.

Dodatkowo w czasie, w którym miał pełnić dyżur w szpitalu, Kacprzyk występował w telewizji czy wykonywał zadania związane z karierą polityczną. Do niedawna 28-latek łączył ścieżkę medyczną z obowiązkami radnego warszawskiej dzielnicy Ursus.

Fala kontrowersji odbiła się na karierze młodego medyka. W poniedziałek Marcin Kierwiński - minister spraw wewnętrznych i administracji, ale jednocześnie także szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej - poinformował o rezygnacji Kacprzyka z członkostwa w partii.

Jak dowiedział się ponadto portal Zero, SOR Warszawskiego Szpitala Południowego miał poza kolejką przyjmować polityków KO i ich rodziny. Badania miały być zlecane natychmiast, osoby te miały dostawać także specjalnie wydzielony pokój. Specjalną kolejkę na szpitalnym oddziale ratunkowym miał koordynować właśnie Dawid Kacprzyk. W reakcji na te doniesienia w środę Szpital Południowy poinformował o wypowiedzeniu umów zawartych pomiędzy placówką a 28-latkiem.

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Narodowy Fundusze Zdrowia miał otrzymać do weryfikacji listę osób korzystających ze specjalnej ścieżki. Szpital twierdzi, że nie udostępnia informacji dotyczących poszczególnych pacjentów obcym osobom.

Wątek ten został poruszony również w komunikacie warszawskiego ratusza. "Miasto Stołeczne Warszawa, Rada Nadzorcza, urzędnicy - w tym audytorzy - nie mają prawa wglądu w dokumentację medyczną. Nie mamy również uprawnień i kompetencji, by ocenić stan zdrowia pacjenta zgłaszającego się na SOR, jego potrzeby medyczne oraz słuszność decyzji podejmowanych przez lekarzy. Ma je Narodowy Fundusz Zdrowia. Szpital rozpoczął współpracę z NFZ, aby zbadać również tę kwestię" - przekazano.

Do kontrowersji na konferencji prasowej odniósł się premier Donald Tusk. - Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, prowadzą te szpitale, od samorządu warszawskiego, precyzyjnych informacji. (...) To musi być wyjaśnione do samego spodu. Tam nie może pozostać żadna dwuznaczność - zaapelował.

Jak zadeklarował szef rządu, w przypadku złamania prawa sytuacja zostanie zgłoszona i wyjaśniona przez prokuraturę. - Jeśli złamano tylko kwestie dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna. Jest wystarczająco dużo sygnałów, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzje personalne w tej chwili. Taka jest moja opinia - ocenił.

Premier zapowiedział przy tym, że zwrócił się do NIK o przeprowadzenie kontroli służby zdrowia tam, gdzie "mamy do czynienia z wydatkowaniem środków publicznych". Powiedział dodatkowo, że "tam, gdzie będą uzasadnione sytuacje, będzie to także owocowało wnioskami prokuratorskimi".





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