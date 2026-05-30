W skrócie Prawo i Sprawiedliwość poparło referendum mające na celu odwołanie prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego oraz Rady Miejskiej, zarzucając władzom miasta marnotrawstwo i błędne decyzje.

Komitet referendalny powstał z inicjatywy lokalnych stowarzyszeń i rozpoczął zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum.

Inicjatywę poparła Polska 2050, jednak jej działacze zapowiedzieli, że nie będą uczestniczyć w zbiórce podpisów.

Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło w sobotę, że popiera referendum w sprawie odwołania prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego oraz Rady Miejskiej. Szef okręgu radomskiego PiS Marek Suski podkreślił, że partia negatywnie ocenia dotychczasową działalność włodarza miasta, a także większości miejskich radnych.

Chcą odwołać prezydenta Radomia. PiS poparło referendum

- Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o poparciu referendum - oświadczył Suski na konferencji prasowej po posiedzeniu zarządu okręgu radomskiego partii. Polityk poinformował, że PiS rozpocznie zbiórkę podpisów w przyszłą sobotę.

Suski jako powód decyzji wskazał między innymi ostatnie, w jego ocenie bulwersujące, sytuacje z udziałem władz miasta. Chodzi na przykład o potańcówkę w klimacie PRL, która zainaugurowała obchody 50. rocznicy Czerwca '76.

Po imprezie w sieci pojawiło się zdjęcie, na którym zastępczyni prezydenta Marta Michalska-Wilk pozuje z mężczyznami przebranymi za funkcjonariuszy MO i ZOMO (rekonstruktorami z prywatnego Muzeum PRL). Sprawa wywołała falę krytyki w mediach społecznościowych.

Prezydentura Radosława Witkowskiego pod znakiem zapytania. Trwa zbiórka podpisów

Jako przykład działań ośmieszających władze miasta Suski wskazał również projekt nasadzeń drzew pod wiaduktem, gdzie nie dociera światło słoneczne. W kontekście marnotrawstwa miejskich pieniędzy polityk mówił o wielopoziomowym parkingu w centrum Radomia. Budynek jest właśnie rozbierany, a całkiem niedawno wyremontowano go kosztem niemal 600 tys. zł. Ze względu na błędy konstrukcyjne obiekt nigdy nie był użytkowany.

Pytany o ewentualnego kandydata na nowego prezydenta, Suski odparł, że jest na to za wcześnie, choć ocenił, że "wymienienie Witkowskiego na lepszego kandydata nie jest dużą sztuką".

Z kolei poseł Zbigniew Kuźmiuk zarzucił władzom miasta brak zaangażowania w rozwój radomskiego lotniska, zarządzanego przez Polskie Porty Lotnicze (PPL). - Nie ma zainteresowania obecnych władz Radomia, aby tę inwestycję rozwijać i aby było tu lotnisko z prawdziwego zdarzenia. I to jest gigantyczny zarzut pod adresem obecnych władz miasta - mówił Kuźmiuk.

- Dlatego zdecydowaliśmy się poprzeć społeczną inicjatywę referendum. Mieszkańcy Radomia widzą, co się dzieje, i nie chcą, aby miasto traciło znaczenie na gospodarczej i społecznej mapie Polski - podsumował poseł Radosław Fogiel.

Najpierw Kraków, teraz Radom? Polska 2050 poparła inicjatywę

W środę oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum. Komitet referendalny zawiązały lokalne stowarzyszenia, m.in. Lepszy Radom, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym oraz Radomski Czerwiec 1976. W piątek inicjatywę poparła Polska 2050, jednak jej działacze zapowiedzieli, że nie będą włączać się w zbiórkę podpisów.

Radosław Witkowski jest włodarzem Radomia od 2014 r. Wcześniej, w latach 2007-2014, był posłem PO. Aby odwołać prezydenta w referendum, musi w nim wziąć udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy uczestniczyli w wyborach, w których został on wybrany, a większość głosujących musi opowiedzieć się za jego odwołaniem.





