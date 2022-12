We wtorek około godziny 21:06 podnoszona hydraulicznie cysterna do przewozu mąki zahaczyła o kładkę dla pieszych w pobliżu węzła Zielonka na trasie S8 (woj. mazowieckie). Do zdarzenia doszło na jezdni z Warszawy w kierunku Białegostoku.



Zablokowany został jeden pas - podał Łukasz Bik z Punktu Informacji Drogowej w Centrali generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.



Ciężarówka uderzyła w kładkę na pasie zjazdowym prowadzącym do Zielonki.



Podniesiony zbiornik został zniszczony. Uderzenie zerwało z niego pokład techniczny i inne wyposażenie. Sama cysterna została zgnieciona.



Zniszczony został także fragment barier energochłonnych.



Reklama

Przęsło ze śladami po uderzeniu

Ślad uderzenia widoczny jest także na stalowym przęśle kładki.



Po uderzeniu naczepa nie odłączyła się od ciągnika siodłowego. Nikomu nic się nie stało - informuje serwis wwl112.pl. Utrudnienia trwały kilka godzin.



Tragiczny wypadek pod Lublińcem. Nie żyją trzy osoby



Na miejsce przyjechali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie oraz OSP w Markach i Zielonce. Była tam także policja.



Kierowca ciężarówki był trzeźwy - podał zespół prasowy Komendy Stołecznej Policji, informuje Warszawa w Pigułce.



Utrudnienia trwały około 2,5 godziny - poinformowała GDDKiA.