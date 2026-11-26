W skrócie Warszawski Sąd Okręgowy uchylił decyzję ratusza, która odmawiała przedłużenia zgody na zgromadzenie przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego.

Sędzia Anna Bonkowska-Kubek podkreśliła, że władza powinna dążyć do umożliwienia pokojowych protestów, a zakaz zgromadzenia jest środkiem ostatecznym.

Stołeczny ratusz argumentował wcześniej odmowę m.in. przedwczesnym złożeniem zawiadomienia o proteście oraz utrudnieniami dla ruchu w okolicy Alei Szucha.

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Warszawski Sąd Okręgowy zdecydował w czwartek wieczorem uwzględnić odwołanie Adama Borowskiego na decyzję stołecznego ratusza w sprawie zakończenia zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Tym samym decyzja Miasta Stołecznego Warszawy została uchylona. Od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego zasądzono także na rzecz Borowskiego kwotę 257 zł jako zwrot kosztów postępowania.

Odwołanie od decyzji warszawskiego ratusza ws. protestu przed TK. Jest decyzja sądu

Sędzia Anna Bonkowska-Kubek argumentowała decyzję, odnosząc się m.in. do kwestionowania przez ratusz terminu złożenia zawiadomienia o przedłużeniu zgromadzenia, że taki wniosek należy odnosić do pierwszego dnia planowanego posiedzenia i ten wymóg został spełniony.

Ratusz w odmowie uznał, że zawiadomienie było złożone przedwcześnie.

- Sąd podziela stanowisko, że najbardziej radykalne środki w postaci zakazu demonstracji można stosować tylko zupełnie wyjątkowo, a władza zawsze musi w pierwszej kolejności rozważać działania i decyzje, które umożliwiłyby pokojowe odbycie zaplanowanego zgromadzenia - powiedziała sędzia Bonkowska-Kubek.

W środę ratusz nie przedłużył zgody na zgromadzenie przed TK, w związku z czym demonstracje miały trwać maksymalnie do 30 listopada. Organizatorzy protestu mieli 24 godziny na odwołanie się od decyzji ratusza. Sąd informował, że wpłynęło ono w czwartek 40 minut po północy. Do jego rozpatrzenia doszło tego samego dnia w godzinach wieczornych.

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W odmowie ratusz zaznaczył m.in., że wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, a także możliwość uczestnictwa w nich, chociaż stanowi jeden z podstawowych elementów wolności konstytucyjnych określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nie ma charakteru bezwarunkowego.

Wyjaśnił, że organ gminy - w tym przypadku stołeczny ratusz - wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli narusza ono wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi lub ma odbyć się w miejscu, w którym odbywają się zgromadzenia cykliczne.

Zauważył, że w pierwszej kolejności organizator zgromadzenia, składając zawiadomienie, przekroczył 30-dniowy termin wskazany w ustawie. Wniosek został zgłoszony 10 listopada dla zgromadzenia planowanego do 5 stycznia. "Zgodnie z przepisem prawa o zgromadzeniach zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia ma dotrzeć do organu gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia" - napisał ratusz, dodając, że zawiadomienie o zgromadzeniu obejmujące okres po 10 grudnia jest więc przedwczesne.

Kolejną przesłanką odmowną jest przewidywany czas zgromadzenia, tj. nieprzerwanie przez 36 dni, który według ratusza spowoduje bez wątpienia dalsze istotne utrudnienia dla mieszkańców i innych osób przebywających w tym czasie w tej okolicy. "Taka sytuacja istnieje już obecnie od 17 września" - dodał. Aktualnie trwa zgromadzenie zgłoszone od 20 października.

Wskazywano też, że w zgłoszeniu organizator zapewnił, że nie będzie zajmował jezdni, tylko chodnik i ścieżkę rowerową. Tymczasem stoją tam m.in. namioty i scena. Policja, by zapewnić bezpieczeństwo, musiała w praktyce zablokować wjazd w Aleję Szucha, która jest ważnym ciągiem komunikacyjnym łączącym Śródmieście z Mokotowem, jak również dojazdem do Trasy Łazienkowskiej. Zablokowanie ulicy utrudnia też przemieszczanie się służb ratunkowych w tej okolicy. Ponadto miejsce zgromadzenia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie "obiektów podlegających szczególnej ochronie" - argumentowano.

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