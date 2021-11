W środę rano w jednym z domów jednorodzinnych w gminie Regimin pod Ciechanowem doszło do awantury domowej, w wyniku której poszkodowane zostały trzy osoby, w tym 34-letnia kobieta oraz jej dwie córki w wieku 7 i 9 lat. W związku ze zdarzeniem zatrzymano 40-letniego mężczyznę, według lokalnych mediów ojca poszkodowanych dzieci.

Rzeczniczka Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Agnieszka Woźniak przekazała, iż w środę rano do placówki tej trafiły z obrażeniami ciała dwie dziewczynki w wieku lat 7 i 9 oraz ich mama.

Reklama

- Dziewczynki miały rany kłute. Są już po zabiegu operacyjnym. Były operowane w trybie pilnym. W tej chwili w stabilnym stanie zdrowia przebywają na oddziale chirurgii dziecięcej - powiedziała rzeczniczka ciechanowskiego szpitala. Jak dodała, mama dziewczynek, która również doznała obrażeń, nie wymagała hospitalizacji. - Mama w tej chwili przebywa wraz z dziewczynkami na oddziale chirurgii dziecięcej i opiekuje się córeczkami - podkreśliła Woźniak.

Gmina Regimin: Awantura domowa

Jak informowała wcześniej rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie kom. Jolanta Bym, do zdarzenia doszło w jednej z miejscowości na terenie gminy Regimin w środę ok. godz. 6. rano - w wyniku awantury domowej poszkodowane zostały tam trzy osoby.

- Jedna z poszkodowanych osób, 34-letnia kobieta, z lekkimi obrażeniami, nie wymagała hospitalizacji, natomiast dwoje dzieci w wieku 7 i 9 lat z obrażeniami ciała zostało przewiezionych do szpitala - powiedziała rzeczniczka ciechanowskiej policji. Dodała, iż stan dzieci, według informacji uzyskanych od lekarzy, gdy trafiły one do szpitala, był ciężki.

Dodała, iż w związku ze zdarzeniem, do którego doszło w domu jednorodzinnym, na miejscu zatrzymany został 40-letni mężczyzna. - Trwają czynności w tej sprawie - zaznaczyła kom. Bym. Odmówiła jednocześnie szczegółowych informacji na temat dotychczasowych ustaleń, dotyczących okoliczności zdarzenia.

Poważne rany cięte dzieci

Prokurator Rejonowy w Ciechanowie Przemysław Bońkowski potwierdził, iż na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności policji nadzorowane przez tę jednostkę. Zastrzegł jednocześnie, iż z uwagi na trwające ustalenia i charakter sprawy nie może udzielić bliższych informacji, dotyczących zdarzenia.

Według portalu ciechanowinaczej.pl, który powołał się na nieoficjalne ustalenia, "dzieci miały poważne rany cięte" i "w trybie nagłym, trafiły na blok operacyjny" - to siostry, w wieku 7 i 9 lat. Jak podano w informacji, zatrzymany w tej sprawie 40-letni ojciec dzieci nie został jeszcze przesłuchany.