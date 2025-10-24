W skrócie Na trasie S7 w Tarczynie znaleziono ciało 36-letniego mężczyzny.

Sprawca śmiertelnego potrącenia uciekł z miejsca wypadku, policja apeluje do świadków.

Inni kierowcy najechali na ciało, nieświadomie - zgłosili się na policję.

Na jezdni w kierunku Warszawy, w Tarczynie (powiat piaseczyński) znaleziono ciało mężczyzny.

Interia skontaktowała się tej sprawie z asp. Wiolettą Domagałą z KPP w Piasecznie. Policjantka potwierdziła, że na drodze S7 w Tarczynie w piątek około godz. 5 rano odkryto zwłoki.

W rozmowie z Interią przedstawicielka KPP w Piasecznie poinformowała, że chodzi o 36-latka.

Wypadek w Tarczynie. Policja szuka sprawcy

Z ustaleń policji wynika, że odpowiedzialny za śmiertelnie potrącenie mężczyzny uciekł z miejsca wypadku.

- Świadkowie zdarzenia są proszeni o kontakt z policją - przekazała asp. Domagała.

Policjantka potwierdziła Interii, że ciało 36-latka zostało potrącone również przez inne samochody.

Kierowcy tych pojazdów zgłosili się na policję. Prawdopodobnie z powodu panującej ciemności nie zauważyli leżących na jezdni zwłok. Na miejsce wezwano prokuratora. Śledczy będą badać okoliczności wypadku na S7.

