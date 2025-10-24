Ciało 36-latka leżało na jezdni. Kierowcy nie dostrzegli mężczyzny

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Na jezdni w Tarczynie (powiat piaseczyński), w kierunku Warszawy znaleziono ciało 36-latka. Jak usłyszała Interia w KPP w Piasecznie, osoba odpowiedzialna za śmiertelnie potrącenie mężczyzny uciekła z miejsca wypadku. Ciało poszkodowanego zostało kilkukrotnie potrącone także przez inne samochody.

Wypadek w Tarczynie. Ciało 36-latka leżało na jezdni (zdj. ilustracyjne)
Wypadek w Tarczynie. Ciało 36-latka leżało na jezdni (zdj. ilustracyjne)Adam StaskiewiczEast News

W skrócie

  • Na trasie S7 w Tarczynie znaleziono ciało 36-letniego mężczyzny.
  • Sprawca śmiertelnego potrącenia uciekł z miejsca wypadku, policja apeluje do świadków.
  • Inni kierowcy najechali na ciało, nieświadomie - zgłosili się na policję.
Na jezdni w kierunku Warszawy, w Tarczynie (powiat piaseczyński) znaleziono ciało mężczyzny.

Interia skontaktowała się tej sprawie z asp. Wiolettą Domagałą z KPP w Piasecznie. Policjantka potwierdziła, że na drodze S7 w Tarczynie w piątek około godz. 5 rano odkryto zwłoki.

W rozmowie z Interią przedstawicielka KPP w Piasecznie poinformowała, że chodzi o 36-latka.

    Wypadek w Tarczynie. Policja szuka sprawcy

    Z ustaleń policji wynika, że odpowiedzialny za śmiertelnie potrącenie mężczyzny uciekł z miejsca wypadku.

    - Świadkowie zdarzenia są proszeni o kontakt z policją - przekazała asp. Domagała.

    Policjantka potwierdziła Interii, że ciało 36-latka zostało potrącone również przez inne samochody.

    Kierowcy tych pojazdów zgłosili się na policję. Prawdopodobnie z powodu panującej ciemności nie zauważyli leżących na jezdni zwłok. Na miejsce wezwano prokuratora. Śledczy będą badać okoliczności wypadku na S7.

