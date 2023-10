Na przejeździe kolejowym w Płocku niemal doszło do tragedii. Nad ranem, kiedy przejeżdżał pociąg, rogatki nie zostały opuszczone, a kierowca autobusu zatrzymał się w ostatniej chwili. Do sieci trafiło nagranie, na którym słychać donośny sygnał ostrzegawczy. Komunikacja Miejska w Płocku zwróciła się z apelem do PKP.