Chcieli odwołać prezydenta miasta z KO. Plany zakończone fiaskiem

W skrócie Inicjatorzy referendum w Radomiu nie zebrali wymaganej liczby 15 035 podpisów pod wnioskiem, co uniemożliwiło przeprowadzenie głosowania.

Prezydent Radomia poinformował, że nie traktuje tej sytuacji jako powodu do triumfu i podziękował za okazane mu wsparcie.

Komitet referendalny utworzyły lokalne stowarzyszenia, którym wsparcia udzieliły m.in. Polska 2050 i Prawo i Sprawiedliwość, oskarżając prezydenta o niegospodarność.

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Inicjatorom referendum nie udało się zebrać wymaganej liczby 15 035 podpisów pod wnioskiem referendalnym.

Jak poinformowała w poniedziałek dyrektor radomskiej delegatury KBW Anita Bugajny, komitet referendalny nie dostarczył w wymaganym czasie wniosku o przeprowadzenie referendum.

Termin złożenia wniosku upłynął w poniedziałek o godz. 15.30. Zgodnie z przepisami, w przypadku niezłożenia wniosku, inicjator referendum ma obowiązek w ciągu trzech dni zniszczyć karty, a protokół potwierdzający zniszczenie przekazać komisarzowi wyborczemu.

"Wiemy już, że referendum w sprawie odwołania Prezydenta Radomia i Rady Miejskiej nie odbędzie się. Jego inicjatorzy w ciągu minionych dwóch miesięcy nie zebrali wymaganej liczby podpisów" - napisał w poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych prezydent Radosław Witkowski.

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Referendum w Radomiu. Nie zebrali wymaganej liczby podpisów

Prezydent zaznaczył, że nie traktuje tej informacji jako powodu do triumfowania.

"Chcę natomiast serdecznie podziękować wszystkim, którzy w tym czasie okazali mi zaufanie, wsparcie i zwykłą ludzką życzliwość" - podkreślił włodarz miasta.

"Przed nami kolejne wyzwania i wiele pracy. Tego najbardziej potrzebuje nasze miasto. Nie politycznych akcji i sporów. Chcę, abyśmy jak najwięcej energii poświęcali temu, co nas łączy - rozwojowi Radomia i poprawie jakości życia mieszkańców. Taki był i pozostaje mój cel" - wskazał Witkowski.

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Komitet referendalny zawiązały lokalne stowarzyszenia, na czele z Lepszym Radomiem. Znaleźli się w nim także przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, Radomskiego Czerwca '76, Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjni Samorządowcy. Inicjatywę referendum poparła też Polska 2050 oraz Prawo i Sprawiedliwość, którego działacze włączyli się do zbiórki podpisów.

Inicjatorzy referendum zarzucali prezydentowi miasta m.in. niegospodarność, czym - w ich ocenie - miał doprowadzać do wzrostu zadłużenia miasta i wyludniania się Radomia.





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