W skrócie Policjanci zatrzymali obywatela Ukrainy po opublikowaniu przez niego groźnych nagrań w mediach społecznościowych.

Motywacją sprawcy była chęć zemsty za zawetowanie ustawy o świadczeniach dla Ukraińców.

Mężczyźnie grożą zarzuty karne oraz deportacja.

29-letni obywatel Ukrainyumieścił w mediach społecznościowych nagrania, w których groził, że będzie podpalał domy w Polsce. Miała to być forma zemsty za odebranie Ukraińcom świadczeń 800 plus.

Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, policjanci z Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji zatrzymali mężczyznę "po kilkunastu godzinach od publikacji wideo w internecie".

Ukrainiec groził podpaleniami. Interwencja policji, będzie wniosek o deportację

KSP poinformowała na platformie X, że "mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Stołecznej Policji, gdzie w piątek zostanie przesłuchany".

W komunikacie czytamy, że "zostało wszczęte dochodzenie". Ukrainiec usłyszy zarzuty z art. 255 Kodeksu karnego.

Ponadto, Komenda Stołeczna Policji nawiązała współpracę z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej gdzie zostanie skierowany wniosek o deportację. "Czynności są w toku" - podano w komunikacie.

Weto Karola Nawrockiego. Świadczenia 800 plus dla Ukraińców

Nagrania zamieszczone przez Ukraińca w internecie miały związek z decyzją Karola Nawrockiego, który zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy.

- Swojego zdania nie zmieniam i uważam, że 800 plus powinno przysługiwać tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce. Podobnie z ochroną zdrowia - tłumaczył prezydent Polski.

- Uznaję, że powinniśmy doprowadzić tutaj do rodzaju sprawiedliwości społecznej. Polacy w swoim państwie powinni być traktowani przynajmniej na równi z naszymi gośćmi z Ukrainy - przekazał.

Prezydent złożył do Sejmu własny projekt ustawy, który trafił już do konsultacji społecznych. Pałac Prezydencki proponuje przyjęcie przepisów o wydłużeniu procesu nadawania polskiego obywatelstwa z pięciu do 10 lat. Nawrocki chce również, aby nowe prawo zawierało hasło "stop banderyzmowi".

