Chciał zemścić się za ograniczenie 800 plus. Ukrainiec zatrzymany

Policjanci zatrzymali w Warszawie 29-letniego obywatela Ukrainy, umieszczającego mediach społecznościowych filmy, w których groził podpaleniami - poinformowała na platformie X Komenda Stołeczna Policji. Obcokrajowiec w ten sposób chciał zemścić się za zawetowanie przez Karola Nawrockiego ustawy o pomocy jego rodakom.

29-letni obywatel Ukrainyumieścił w mediach społecznościowych nagrania, w których groził, że będzie podpalał domy w Polsce. Miała to być forma zemsty za odebranie Ukraińcom świadczeń 800 plus.

Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, policjanci z Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji zatrzymali mężczyznę "po kilkunastu godzinach od publikacji wideo w internecie".

    Ukrainiec groził podpaleniami. Interwencja policji, będzie wniosek o deportację

    KSP poinformowała na platformie X, że "mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Stołecznej Policji, gdzie w piątek zostanie przesłuchany".

    W komunikacie czytamy, że "zostało wszczęte dochodzenie". Ukrainiec usłyszy zarzuty z art. 255 Kodeksu karnego.

    Ponadto, Komenda Stołeczna Policji nawiązała współpracę z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej gdzie zostanie skierowany wniosek o deportację. "Czynności są w toku" - podano w komunikacie.

    Weto Karola Nawrockiego. Świadczenia 800 plus dla Ukraińców

    Nagrania zamieszczone przez Ukraińca w internecie miały związek z decyzją Karola Nawrockiego, który zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy.

      - Swojego zdania nie zmieniam i uważam, że 800 plus powinno przysługiwać tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce. Podobnie z ochroną zdrowia - tłumaczył prezydent Polski.

      - Uznaję, że powinniśmy doprowadzić tutaj do rodzaju sprawiedliwości społecznej. Polacy w swoim państwie powinni być traktowani przynajmniej na równi z naszymi gośćmi z Ukrainy - przekazał.

      Prezydent złożył do Sejmu własny projekt ustawy, który trafił już do konsultacji społecznych. Pałac Prezydencki proponuje przyjęcie przepisów o wydłużeniu procesu nadawania polskiego obywatelstwa z pięciu do 10 lat. Nawrocki chce również, aby nowe prawo zawierało hasło "stop banderyzmowi".

