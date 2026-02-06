W skrócie Policjanci z Piaseczna zatrzymali 54-letniego kierowcę autobusu, który driftował na śnieżnej drodze z 16-letnimi pasażerami.

Kierowca tłumaczył, że chciał zapewnić młodzieży emocje, jednak jego stosowanie niebezpiecznych manewrów mogło doprowadzić do wypadku.

Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, a sprawa trafiła do sądu z wnioskiem o ukaranie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na drodze śnieg, miejscami gołoledź, a przed nimi kołyszący się między poboczami autobus - taki widok zastali policjanci piaseczyńskiej drogówki w Antoninowie (woj. mazowieckie), którzy poruszali się nieoznakowanym radiowozem.

Po zatrzymaniu autobusu okazało się, że 54-letni kierowca celowo wprowadzał koła w poślizg - jak twierdził, ku uciesze swoich pasażerów.

Autobusem jechali młodzi pasażerowie, mający około 16 lat. W rozmowie z funkcjonariuszami kierowca tłumaczył, iż chciał zapewnić młodzieży "frajdę", dlatego zdecydował się na ten sposób urozmaicenia podróży.

"Drift" autobusu w Piasecznie. Kierowca "chciał zapewnić frajdę"

Jak podkreśliła podkomisarz Magdalena Gąsowska z KPP w Piasecznie, 54-latek nie uwzględnił, iż ten środek transportu jest pojazdem o dużej masie i innej charakterystyce prowadzenia niż samochód osobowy. Gwałtowne skręty kierownicą mogą skutkować utratą przyczepności i przewróceniem autobusu.

"Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do (…) zderzenia z innymi uczestnikami ruchu lub poważnych obrażeń pasażerów" - zwróciła uwagę podkom. Magdalena Gąsowska w opublikowanym komunikacie.

54-latkowi zatrzymano prawo jazdy, a do sądu skierowano wniosek o jego ukaranie. Za sprowadzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym grozi kara grzywny, a w przypadku, kiedy ktoś zostanie poszkodowany, także aresztu i ograniczenia wolności.

Kierowca autobusu driftował, obsługując kurs. Policja apeluje

"Ta sytuacja, choć może nieco humorystyczna, to jednak pokazuje, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze spoczywa w szczególności na zawodowych kierowcach, którzy odpowiadają nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za innych" - zaznaczyła podkom. Magdalena Gąsowska.

Policja zaapelowała do kierowców: Pamiętajmy, że droga to nie tor wyścigowy, a kierownica to nie zabawka.

"Wydarzenia": Jęzory ognia w Szczecinie. Płomień sięgał czterech metrów Polsat News