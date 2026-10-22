Chciał "zabrać psa na spacer". Grozi mu do 10 lat więzienia

Nawet 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który włamał się do schroniska dla zwierząt i próbował uprowadzić psa. 51-latka zauważyli jednak pracownicy placówki, którzy ujęli włamywacza i zawiadomili policję. Mężczyzna w rozmowie z policjantami próbował wyjaśnić swoje motywacje.

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Pies po lewej stronie, po prawej policjant
Zdjęcie ilustracyjne/Policja interweniowała w schronisku, gdzie 51-latek próbował ukraść psaPolicja Lubelskapixabay.com

Warszawska policja poinformowała w czwartek o nietypowej interwencji na terenie jednego ze schronisk w stolicy.

Włamał się do schroniska i... porwał psa. Interweniowała policja

Mundurowi zostali wezwani przez pracowników placówki przy ul. Paluch w sprawie włamania i próby kradzieży.

Okazało się, że 51-letni mężczyzna dostał się na teren schroniska, przeskakując przez ogrodzenie, a następnie skierował się do jednego z boksów, skąd ukradł psa.

Intruz został jednak zauważony przez pracowników placówki i przez nich ujęty.

Ukradł psa ze schroniska. Tak tłumaczył się policji

- W rozmowie z policjantami mężczyzna tłumaczył, że chciał jedynie wyprowadzić psa na spacer, ponieważ - jak twierdził - dyrektorka schroniska miała mu tego zabronić - poinformowała asp. Małgorzata Gębczyńska.

Po przeprowadzeniu czynności z zatrzymanym 51-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

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