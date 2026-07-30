W skrócie W Warszawie rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum ws. odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego, zainicjowana przez Macieja Wilka.

Do przeprowadzenia referendum konieczne jest zebranie około 132 tys. ważnych podpisów do 28 września.

Referendum będzie ważne, jeśli zagłosuje w nim około 450 tys. osób, a poprzednia tego typu inicjatywa w stolicy zakończyła się niewystarczającą frekwencją.

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Maciej Wilk na konferencji przekazał, że w czwartek rano złożył w ratuszu i u komisarza wyborczego zawiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendalną przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Akcja zbierania podpisów potrwa do 28 września. Zgłosiło się do niej kilkuset wolontariuszy.

- Nasza akcja będzie dostępna dla wszystkich Warszawiaków, we wszystkich dzielnicach. W pierwszych dniach startujemy z 15 punktami w 10 dzielnicach Warszawy. Jesteśmy przygotowani na uruchomienie w pierwszym etapie 30 punktów. Wierzę, że będzie ich więcej. Cały czas zapraszamy do nas wolontariuszy - powiedział Wilk.

Warszawa. Rusza zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum

Maciej Wilk przekazał, że do zebrania jest 132 tys. podpisów, chociaż jak zauważył, dokładną liczbę poda komisarz wyborczy.

- To muszą być ważne podpisy. Dlatego naszym celem jest zebranie ich więcej, żeby mieć absolutną pewność, że zostaną uznane za ważne - wyjaśnił.

Ocenił, że w Warszawie jest około pół miliona osób, które m.in. po wybuchu afery w Szpitalu Południowym będą skłonne podpisać się pod referendum. - Naszym zadaniem jest dotrzeć do tych ludzi z informacją i kartami, żeby mogli się podpisać - dodał.

Wilk podkreślił, że Stołeczna Operacja Referendalna jest inicjatywą w pełni obywatelską, oddolną, nieinspirowaną przez żadne ugrupowanie polityczne.

- Łączy nas jedno: chęć zapoczątkowania zmian w Warszawie, które są potrzebne po 20 latach nieprzerwanej władzy tej samej ekipy rządzącej. Czas zacząć zmieniać nasze ukochane miasto - zaznaczył Wilk.

Wolontariusze akcji są ubrani w pomarańczowe kamizelki i czapeczki. Podpisy można składać w punktach, u wolontariuszy lub pobrać od nich listy i samemu je zebrać, np. wśród domowników, albo pobrać ze strony Stołecznej Operacji Referendalnej kartę, podpisać i wysłać lub przynieść do siedziby.

Można ich spotkać m.in. na Placu Bankowym, na popularnej "patelni", ale także na Targowej, Wiatracznej czy Waryńskiego.

Trzaskowski zostanie odwołany? Ruszyła zbiórka podpisów

Aby zwołać referendum, potrzebne są głosy 10 proc. puli wyborców w Warszawie, czyli około 132 tys. głosujących. Próg ważności referendum wynosi trzy piąte liczby głosujących z ostatnich wyborów samorządowych. To około 450 tys. osób.

W Warszawie odbyło się już referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta - w październiku 2013 r. - i dotyczyło odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Inicjatorzy akcji zarzucali jej m.in. złą organizację komunikacji miejskiej, podwyżki cen biletów, chaos wokół wywozu śmieci i opóźnienia w kluczowych inwestycjach (np. budowie metra i Mostu Północnego).

Referendum okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Do urn poszło 25,66 proc. uprawnionych, co nie spełniało wymaganego wówczas progu 30 proc.





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