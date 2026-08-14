O szczegółach obchodów informowali podczas konferencji uzgodnieniowej wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, zastępca prezydenta m.st. Warszawy Tomasz Mencina oraz zastępca dowódcy Dowództwa Garnizonu Warszawa gen. bryg. Damian Matysiak.

Święto Wojska Polskiego. Obchody pod hasłem wdzięczności

- Przed nami największa w historii defilada wojskowa, która przeprowadzona zostanie wzdłuż warszawskiej Wisłostrady. A także pierwsza w historii parada morska, która odbędzie się wzdłuż Helu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej do aktywnego udziału - przekazał na konferencji prasowej sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk.

Oficjalne rozpoczęcie widowiska zaplanowano na sobotę 15 sierpnia po godzinie 12.00. Warszawską defiladę otworzy desant flagowy z flagą Rzeczypospolitej o powierzchni 170 metrów kwadratowych. Podczas dwugodzinnego wydarzenia zaprezentowany zostanie najnowocześniejszy sprzęt oraz potencjał Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej RP.

Całość odbędzie się pod hasłem "Dziękujemy za Waszą służbę!".

Transmisja tych wydarzeń odbędzie się między innymi w Polsat News i Interii.

Święto 15 sierpnia. Stolica przygotowana na tłumy

Oficjalnym partnerem wydarzenia zostało miasto stołeczne Warszawa, które aktywnie wspiera organizację uroczystości oraz zabezpieczenie ruchu miejskiego.

Z racji prognozowanej upalnej pogody organizatorzy zadbali o komfort uczestników: na trasie wydarzenia dostępne będą kurtyny wodne, darmowa woda dla widzów oraz zaplecze medyczne.

Święto polskiego wojska. Jak dotrzeć na defiladę?

Osoby planujące obserwować defiladę na żywo najdogodniejszy punkt widokowy znajdą na skarpie w rejonie Multimedialnego Parku Fontann, skąd rozciąga się doskonały widok na całą trasę - od Cytadeli Warszawskiej do mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Najlepiej kierować się tam od strony Starego Miasta, skąd można wygodnie przejść na Bulwary Wiślane jednym z dwóch przejść podziemnych: na wysokości Skweru Powstańców Styczniowych lub na wysokości Zamku Królewskiego.

Organizatorzy zachęcają do rezygnacji z aut i wyboru komunikacji miejskiej. W rejon wydarzenia można dotrzeć metrem - wysiadając na stacji Ratusz-Arsenał (linia M1) lub Centrum Nauki Kopernik (linia M2), skąd czeka nas kilkunastominutowy spacer w stronę Wisły.

W okolice Starówki kursują również liczne linie autobusowe (m.in. 116, 128, 160, 175, 178, 180, 190, 503 czy 518) oraz tramwajowe (15, 20, 26 i 78).

Utrudnienia w ruchu 14 i 15 sierpnia

Od 14 sierpnia, godz. 16.00 do 15 sierpnia, godz. 16.00 całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego i rowerowego będzie Wisłostrada (obie jezdnie) na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego, a także jezdnia w kierunku Wilanowa od mostu Łazienkowskiego do ul. Gagarina.

Zamknięte będą również ulice dochodzące do Wisłostrady (m.in. Sanguszki, Karowa, Lipowa, Dobra, Tamka od ul. Dobrej, Ludna, Krasińskiego, Sanguszki, Grodzka oraz parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim). Na większości z tych ulic obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się.

Część ograniczeń obejmie także warszawskie mosty oraz ciągi piesze, szczególnie w godzinach od 11.00 do 14.00 w dniu 15 sierpnia. W tym czasie Most Gdański zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu pieszego i rowerowego w obu kierunkach, a znajdujące się na nim przystanki autobusowe i tramwajowe będą wyłączone z użytku.

Ograniczenia dla pieszych i cyklistów pojawią się również na moście Śląsko-Dąbrowskim, natomiast nowy most pieszo-rowerowy zostanie całkowicie zamknięty. Warto pamiętać także o braku możliwości przejścia podziemnego na wysokości ulicy Sanguszki, które w tych godzinach pozostanie niedostępne.

Pełną mapę utrudnień oraz dodatkowe informacje praktyczne można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Co zabrać ze sobą?

Wybierając się na świętowanie i oglądanie defilady na żywo, warto odpowiednio się przygotować. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało dla widzów krótką ściągawkę z najważniejszymi wskazówkami. Podstawą jest zapas wody do picia, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne oraz krem z filtrem UV - szczególnie przy prognozowanej słonecznej pogodzie.

Niezbędne będą również wygodne buty, bo do punktów widokowych trzeba będzie dojść na pieszo. Z myślą o najmłodszych organizatorzy przypominają o założeniu dzieciom opaski identyfikacyjnej z numerem telefonu do opiekuna. Żeby obserwowanie wydarzenia było jeszcze wygodniejsze, warto zabrać ze sobą składane krzesełko turystyczne, małą parasolkę dającą cień oraz aparat fotograficzny do uwiecznienia widowiska.

Klaudia Makowska



