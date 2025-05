We wtorek na temat Centrów Integracji Cudzoziemców dyskutowali radni sejmiku województwa mazowieckiego. W jej trakcie radny Paweł Lisiecki pytał właśnie o lokalizację tych urzędów w Warszawie.

Maliszewska podkreśliła, że centra to zwykłe lokale usługowe - "miniurzędy", w których cudzoziemcy znajdą wszystkie potrzebne im informacje. - W jednym miejscu będą przedstawiciele strony rządowej - z ramienia wojewody, samorządu i organizacji pozarządowych. W przypadku naszej siedziby przy Grzybowskiej będą to po prostu kolejne pomieszczenia, które dodatkowo wynajmiemy - przekazała Maliszewska dodając, że będzie to po prostu kolejna część urzędu.