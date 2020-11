Umowa o pracę z Pawłem Rabiejem została rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia - poinformowała w czwartek (13 listopada) Alicja Pawłowska, zastępca dyrektora Biura Kadr i Szkoleń stołecznego ratusza. Oznacza to, że byłemu wiceprezydentowi stolicy nie przysługuje odprawa.

Zdjęcie Paweł Rabiej został zdymisjonowany ze stanowiska wiceprezydenta Warszawy /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

Jak przekazała Alicja Pawłowska, Paweł Rabiej został odwołany ze stanowiska wiceprezydenta Warszawy 3 listopada na podstawie zarządzenia prezydenta Rafała Trzaskowskiego z tego samego dnia.

"Stosunek pracy zawarty na podstawie powołania z Panem Pawłem Rabiejem rozwiąże się z upływem miesięcznego okresu wypowiedzenia, tj. 31 grudnia 2020 r. (...). Do tego dnia Pan Paweł Rabiej pozostaje w zatrudnieniu w Urzędzie m.st. Warszawy" - dodała Pawłowska.

Dodała, że w związku z pozostawaniem w zatrudnieniu, Paweł Rabiej został zobowiązany do wykorzystania od dnia odwołania całości przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, a następnie do końca okresu wypowiedzenia został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. "Po zakończeniu stosunku pracy zawartego na podstawie powołania odprawa nie przysługuje" - przekazała wiceszefowa Biura Kadr i Szkoleń.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w ubiegłym tygodniu podjął decyzję o dymisji wiceprezydenta Pawła Rabieja. Jak podkreślił, dotychczasowy wiceprezydent odpowiedzialny w stołecznym ratuszu za obszar zdrowia, w trudnej sytuacji epidemicznej udał się na urlop bez jego zgody.

Rabiej był rekomendowany na stanowisko przez Nowoczesną na mocy umowy koalicyjnej z Platformą Obywatelską z wyborów samorządowych w 2018 r.