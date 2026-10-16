W skrócie W centrum Warszawy kierowca Porsche pobił pasażerkę innego pojazdu po tym, jak zwróciła uwagę na jego niebezpieczną jazdę.

Do ataku doszło na ulicy Czerniakowskiej, gdzie sprawca zatrzymał auto, podszedł do Toyoty i zaatakował kobietę siedzącą w środku.

W trakcie szarpaniny mężczyzna zaatakował również dwóch innych kierowców, którzy próbowali interweniować.

Po incydencie napastnik wrócił do swojego samochodu i odjechał.

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Do incydentu doszło w czwartek przed południem na ul. Czerniakowskiej, przed skrzyżowaniem z Aleją Witosa w Warszawie.

Jak potwierdziła w rozmowie z Interią asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, kierujący samochodem marki Porsche poruszał się zygzakiem, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Warszawa. Brutalny atak w centrum miasta

Na niebezpieczne zachowanie kierowcy zwróciło uwagę małżeństwo, podróżujące srebrną Toyotą. Czytelnik Interii w przesłanej relacji opisał, że po usłyszeniu dźwięku klaksonu kierujący Porsche zatrzymał pojazd przed przejściem dla pieszych i z niego wysiadł.

- Zatrzymał swój pojazd na ulicy Czerniakowskiej, podszedł do Toyoty, gwałtownie otworzył drzwi od strony pasażera i zaczął atakować znajdującą się w środku kobietę - przekazał Interii świadek zdarzenia.

Wiadomość czytelnika została opatrzona nagraniem, na którym widać, jak uderzona kobieta upada na ziemię, zaś atakujący wdaje się w szarpaninę z towarzyszącym jej mężczyzną, który stanął w obronie zaatakowanej.

Szarpanina na skrzyżowaniu w Warszawie. Wstrząsająca relacja świadka

Między uczestnikami zdarzenia wywiązała się głośna kłótnia, przerwana przez innego uczestnika ruchu, który wysiadł z samochodu i próbował opanować sytuację. "Zatrzymał się inny uczestnik ruchu - mężczyzna w szarym dresie, który natychmiast wysiadł, aby uderzonej kobiecie udzielić pomocy" - przekazał czytelnik Interii.

Interwencja okazała się nieskuteczna. "Napastnik atakował interweniującego mężczyznę, uderzając go wielokrotnie pięścią w twarz i przytrzymując jego głowę drugą ręką" - przekazał świadek.

Ostatecznie agresor wrócił do pojazdu i odjechał, mimo interwencji świadków i poszkodowanej, którzy próbowali go zatrzymać. Ruszając z miejsca lekko potrącił jednego z zaangażowanych mężczyzn.

Świadek, który udostępnił Interii nagranie zdarzenia, podkreślił, że jest zbulwersowany zachowaniem agresywnego kierowcy.

Atak w centrum Warszawy, policja potwierdza. Na miejscu ratownicy medyczni

Asp. szt. Marta Haberska potwierdziła Interii, że policji nie udało się ująć sprawcy na miejscu, bo oddalił się przed przybyciem funkcjonariuszy. Wezwany patrol policji przeprowadził czynności i rozmawiał z naocznymi świadkami. Relacja, jaką usłyszeli funkcjonariusze, pokrywa się z informacjami przesłanymi redakcji Interii.

Poza funkcjonariuszami policji interweniował także zespół ratownictwa medycznego. - Zaatakowana kobieta otrzymała pomoc medyczną na miejscu. Zaproponowano jej przewiezienie do szpitala, ale odmówiła - relacjonowała policjantka.

- Naruszenie nietykalności cielesnej, a o tego typu zdarzeniu jest tutaj mowa, jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego. Poszkodowana kobieta została pouczona o przysługujących jej w tej sytuacji prawach - powiedziała.

Funkcjonariuszka przekazała, że w momencie rozmowy (ok. godz. 10 w piątek, nieco mniej niż dobę po opisanych wydarzeniach) do policji nie wpłynęło zgłoszenie dotyczące tej sprawy.

Z relacji świadka wynika, że w schowku na bocznych drzwiach Porsche miały znajdować się kabura z pistoletem oraz nóż. - Taka informacja do nas nie trafiła - powiedziała Interii rzeczniczka policji, pytana o ten szczegół.



