Do awantury doszło w powiecie lipskim (woj. mazowieckie). Podczas imprezy urodzinowej starli się ze sobą kibice rywalizujących ze sobą zespołów.

Różnice doprowadziły do ostrej wymiany zdań, a następnie brutalnego pobicia.

Jeden z uczestników bójki wezwał znajomych - pseudokibiców w kominiarkach. Ci zaatakowali czworo gości. Policjanci z Lipska zatrzymali pięciu młodych mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat.

Mazowieckie. Brutalne pobicie. Powodem sportowe sympatie

Mężczyźni usłyszeli zarzut pobicia oraz dokonania przestępstw o charakterze chuligańskim. U jednego z mężczyzn znaleziono środki odurzające.

Policja informuje, że sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.

Zatrzymanym za pobicie grozi kara do trzech lat więzienia. W przypadku działania w grupie możliwa jest nawet bardziej surowa kara.

