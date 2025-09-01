Bójka podczas imprezy urodzinowej. Zaskakujący powód scysji

Bartosz Przyborowski

Podczas imprezy urodzinowej doszło do brutalnego pobicia. Powodem awantury były sympatie sportowe - uczestnicy bójki byli kibicami rywalizujących ze sobą klubów. W sprawie zatrzymano pięć osób.

Policja zatrzymała pięciu mężczyzn; zdj. ilustracyjne
Policja zatrzymała pięciu mężczyzn; zdj. ilustracyjneFOT. TOMASZ HOEast News

Do awantury doszło w powiecie lipskim (woj. mazowieckie). Podczas imprezy urodzinowej starli się ze sobą kibice rywalizujących ze sobą zespołów.

Różnice doprowadziły do ostrej wymiany zdań, a następnie brutalnego pobicia.

Jeden z uczestników bójki wezwał znajomych - pseudokibiców w kominiarkach. Ci zaatakowali czworo gości. Policjanci z Lipska zatrzymali pięciu młodych mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat.

    Mazowieckie. Brutalne pobicie. Powodem sportowe sympatie

    Mężczyźni usłyszeli zarzut pobicia oraz dokonania przestępstw o charakterze chuligańskim. U jednego z mężczyzn znaleziono środki odurzające.

    Policja informuje, że sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.

    Zatrzymanym za pobicie grozi kara do trzech lat więzienia. W przypadku działania w grupie możliwa jest nawet bardziej surowa kara.

