W skrócie Robert Bąkiewicz podczas Marszu Powstania Warszawskiego zwrócił uwagę na temat reparacji wojennych oraz wezwał do bojkotu niemieckich sklepów i towarów.

Marsz przeszedł trasą od ronda Romana Dmowskiego przez centrum Warszawy do placu Krasińskich. Został zorganizowany przez środowiska narodowe.

W ramach obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego odbyły się także oficjalne uroczystości z udziałem przedstawicieli państwowych i samorządowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Marsz Powstania Warszawskiego ruszył w sobotę po godzinie 17 ze stołecznego ronda Romana Dmowskiego. Uczestnicy przeszli przez Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście i ulicę Miodową, by dotrzeć na plac Krasińskich.

Marsz zorganizowany został przez środowiska narodowe. Jego uczestnicy nieśli biało-czerwone flagi i opaski na rękach.

Marsz Powstania Warszawskiego. Głos zabrał Robert Bąkiewicz

W trakcie pochodu widać było sztandary Ruchu Obrony Granic i Ruchu Narodowego. Na czele marszu znajdował się baner z hasłem - "Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz". Za nim uczestnicy nieśli 630-metrową biało-czerwoną flagę.

Uczestnicy marszy skandowali hasła tj.: "Helmut, Helmut nie udawaj, ukradł dziadek, ty oddawaj", "Jedna kula, jeden Niemiec", "Cześć i chwała bohaterom", a także "Biało-Czerwone to barwy niezwyciężone" oraz "Śmierć wrogom ojczyzny".

Wcześniej odśpiewano hymn Polski i piosenkę "Sen o Warszawie" Czesława Niemena. Głos zabrał też lider nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic Robert Bąkiewicz, który podkreślił, że Polsce powinny zostać wypłacone reperacje.

Bąkiewicz o reparacjach. Wspomniał o bojkocie niemieckich sklepów

- Powinniśmy ich otwarcie żądać od Niemców. Jeśli jesteśmy narodem dumnym, jeśli jesteśmy narodem, który czuje obowiązek wobec pokoleń, które były przed nami i które po nas przyjdą. Mamy prawo walczyć o odszkodowania i reparacje, bo to jest wymiar sprawiedliwości dziejowej - mówił.

Bąkiewicz zaapelował też o bojkot niemieckich sklepów i towarów. Ponadto oznajmił, że w Polsce powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa.

- Każdy chłop w Polsce musi być przeszkolony. I każda kobieta, która sobie tego będzie życzyła - podkreślił Bąkiewicz.

Przed godziną 19 marsz dotarł na plac Krasińskich. Na miejscu na uczestników czekał koncert pieśni powstańczych i patriotycznych w wykonaniu zespołów dziecięcych.

82. rocznica Powstania Warszawskiego. W stolicy zaplanowano szereg uroczystości

Przypomnijmy, że w sobotę w stolicy odbyły się tez inne uroczystości związane z 82. rocznicą Powstania Warszawskiego. Między innymi o godz. 9 przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela "Montera" rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego.

W sobotnich wydarzeniach udział wziął też prezydentKarol Nawrocki, który złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą rzeź Woli. - Świat nie będzie lepszy, świat nie będzie dobry, jeżeli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobili - mówił podczas swojego przemówienia.

Z kolei marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podczas uroczystości pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przypomniała, że "Warszawa jest miastem symbolu dla Warszawiaków, dla Polski, ale tak naprawdę dla całego świata, że nigdy nie należy się poddawać i zawsze należy stać na straży wartości".

Dodajmy, że uroczystości rozpoczęły się w piątek i potrwają przez kolejne dni. W niedzielę ulicami Warszawy przejedzie rowerowa Masa Powstańcza, a w środę odbędzie się Marsz Pamięci Ofiar Cywilnych Powstania Warszawskiego.





Rząd planuje podatek cyfrowy, mimo gróźb cłami. Domański w ''Gościu Wydarzeń'': Wiemy, jak nastawiona jest administracja USA Polsat News