Z powodu sygnału o możliwej usterce lecący do Bułgarii samolot linii LOT musiał awaryjnie lądować na Lotnisku Chopina.

Do awaryjnego lądowania doszło około godziny 17. - W samolocie typu Embraer 175 wykonującym rejs do Sofii w kokpicie pojawił się komunikat o potencjalnej usterce systemu hamulcowego. W związku z brakiem obsługi technicznej w Sofii, kapitan podjął decyzję o powrocie do Warszawy - sprecyzował rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski.