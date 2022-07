Awaryjne lądowanie Dreamlinera miało miejsce około godziny 13:40 we wtorek 19 lipca. W maszynie wykryto usterkę jednego z układów sterowania, co zmusiło pilotów do wylądowania w stołecznym porcie lotniczym. Akcję wspomogła miejscowa służba lotniska.

Warszawa. Awaryjne lądowanie Dreamlinera

- Samolot typu Boeing 787 Dreamliner, o znakach SP-LSB i wykonujący rejs LO6297 z Pragi na Zanzibar, z powodu usterki systemu hamulcowego przekierowany został na lotnisko w Warszawie - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Jak dodał, zmierzający na afrykańską wyspę turyści będą kontynuować rejs innym egzemplarzem Boeinga 787 Dreamliner.

Przed awaryjnym lądowaniem maszyna - najprawdopodobobniej - zrzuciła nad Grójcem część paliwa. Jest to standardowa procedura stosowana w tego typu przypadkach, w celu jego odciążenia samolotu bądź też zmniejszenia prawdopodobieństwa wybuchu pożaru przy awaryjnym lądowaniu.