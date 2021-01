Mieszkańcy kilku budynków w Warszawie w rejonie ul. Grzegorzewskiej do późnego wieczora nie będą mieć ogrzewania. To już kolejna tego typu awaria w stolicy w ciągu ostatnich dni.

Zdjęcie To już kolejna tego typu awaria w stolicy w ciągu ostatnich dni /Tomasz Jastrzebowski/ /Reporter

Spółka Veolia Energia Warszawa S.A. przekazała w środę, że w rejonie ul. Grzegorzewskiej w Warszawie nastąpiła przerwa w dostawach ciepła. Awaria dotyczy ośmiu budynków przy ul. Grzegorzewskiej i jednego przy Cynamonowej. Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest około godz. 22.

To już kolejna tego typu awaria w stolicy w ciągu ostatnich dni. W poniedziałek siedem budynków w Warszawie w rejonie ul. Solec było bez ogrzewania do wtorku rano. We wtorek też była w stolicy awaria z ogrzewaniem. Kilkadziesiąt budynków w rejonie ul. Tynieckiej oraz w rejonie ul. Jagiellońskiej było ogrzewania

Natomiast w piątek o uszkodzeniu rury sieci ciepłowniczej na ul. Jagiellońskiej ogrzewania nie było w ponad 60 praskich budynkach, później tego dnia do awarii doszło też na Kabatach, a jej skutki dotknęły prawie 20 budynków. Do kolejnej awarii sieci ciepłowniczej doszło, także w sobotę na ul. Jagiellońskiej, krótko po naprawie poprzedniej. Awarie te udało już się naprawić.