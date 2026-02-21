Awantura na sesji rady miasta w Radomiu. Polityk trafił do szpitala

Burzliwy finał piątkowej sesji Rady Miasta w Radomiu. Po ostrej debacie 78-letni radny Nowej Lewicy Jan Pszczoła zasłabł i trafił do szpitala. Jego stan określany jest jako ciężki. Prezydent Radomia, wicewojewoda mazowiecki i wicemarszałek woj. mazowieckiego sprzeciwili się hejtowi podczas publicznych debat. Radomscy radni PiS napisali z kolei, że są bardzo poruszeni sytuacją.

Budynek w stylu klasycystycznym z jasną elewacją, zdobiony czterema dużymi kolumnami przy wejściu oraz trójkątnym frontonem z herbem powyżej centralnej części fasady.
Radny po sesji rady miasta zasłabł w Radomiu. Trafił do szpitalaMarta DudzinskaGazeta Wyborcza

  • Podczas sesji Rady Miejskiej w Radomiu doszło do awantury.
  • W pewnym momencie radny Jan Pszczoła zasłabł i trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego wylew, a jego stan jest ciężki - dowiedziała się PAP.
  • Lokalni politycy i samorządowcy potępiają hejt i agresję słowną, apelując o szacunek w debacie publicznej.
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Radomiu została zwołana na wniosek radnych PiS.

Na posiedzenie przyszli też zachęceni przez działaczy tej partii przeciwnicy władz miasta.

Członkowie PiS domagali się potępienia władz miasta za zorganizowanie w związku z obchodami rocznicy Czerwca'76 potańcówki w klimacie PRL.

Awantura na sesji Rady Miejskiej w Radomiu. Działacze i politycy PiS wywołali awanturę

Politycy PiS postulowali także odwołanie wiceprezydent Radomia Marty Michalskiej-Wilk, której zdjęcie z imprezy w towarzystwie osób przebranych za funkcjonariuszy ZOMO, obiegło internet i spotkało się z falą krytyki.

Radny z Nowej Lewicy Jan Pszczoła przemawiał na piątkowej sesji jako ostatni. Po zakończeniu posiedzenia grupa osób zaczęła skandować hasło "Precz z komuną".

Niektórzy zaczęli także bezpośrednio atakować słownie 78-letniego radnego, który nagle zasłabł. 

"Fakt" relacjonuje, że po zakończeniu obrad jeden z radnych zauważył, że Jan Pszczoła nie podnosi się ze swojego miejsca.

    Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która natychmiast przetransportowała mężczyznę do szpitala.

    PAP dowiedziała się, że lokalny polityk miał wylew, a lekarze określają jego stan jako ciężki.

    Burza po wydarzeniach w Radomiu. Prezydent miasta zabrał głos

    "Rada Miejska to przestrzeń do rzeczowej debaty. Niestety kilka ostatnich dni, a także wczorajsza sesja upłynęły pod znakiem hejtu i słownej agresji" - zauważył we wpisie na Facebooku prezydent Radomia Radosław Witkowski. 

    "Chcę powiedzieć jasno: nie ma mojej zgody na to, by hejt, nienawiść i agresja słowna stały się elementem debaty publicznej w naszym mieście" - zaznaczył.

    Włodarz miasta podkreślił, że różnice zdań są naturalne, a spór jest częścią demokracji, ale przekraczanie granic szacunku do drugiego człowieka prowadzi do sytuacji, które nigdy nie powinny mieć miejsca.

    W podobnym tonie wypowiedziała się wiceprezydent Radomia Marta Michalska-Wilk, której w dużej mierze dotyczyła piątkowa sesja Rady Miejskiej.

    Michalska-Wilk zauważyła, że w ostatnim czasie granica między dopuszczalną krytyką a hejtem uległa zatarciu.

      - Wiem, o czym mówię, ponieważ w ostatnich dniach sama doświadczyłam tego zjawiska bardzo dotkliwie - powiedziała. W jej ocenie nienawiść, hejt i obrażanie nie mogą stać się "nową normalnością" życia publicznego. "To forma przemocy, która prowadzi do dramatycznych konsekwencji" - podkreśliła.

      Lokalni politycy życzą zdrowia choremu radnemu

      Wicewojewoda mazowiecki z Nowej Lewicy Patryk Fajdek napisał, że spór polityczny jest częścią demokracji, ale nigdy nie może przeradzać się w pogardę czy odczłowieczanie drugiej osoby. "Słowa mają znaczenie. Budują albo niszczą. Nie chcemy, aby agresja stała się normą w życiu publicznym naszego miasta. Różnice są naturalne. Upokarzanie - nigdy" - zaznaczył Fajdek.

      Wicemarszałek woj. mazowieckiego Rafał Rajkowski skwitował całą sytuację jednym zdaniem: "W obliczu korzyści politycznych są granice hipokryzji. Zdrowia, Panie Janie!".

      Radomscy radni Prawa i Sprawiedliwości napisali z kolei, że są bardzo poruszeni sytuacją, do której doszło po piątkowej sesji.

      "Wieczorem dotarła do nas informacja, że nasz kolega - Radny Jan Pszczoła trafił do szpitala w wyniku poważnych problemów ze zdrowiem. Życzymy Radnemu Janowi Pszczole jak najszybszego powrotu do zdrowia" - podkreślili radni PiS.

