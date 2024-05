Demonstracja na cmentarzu żołnierzy radzieckich. Siergiej Andrejew zabrał głos

Zgromadzony tłum wykrzykiwał nieprzychylne ambasadorowi hasła . Dyplomata uciszał demonstrantów i prosił o przestrzeń. Ostatecznie do Andriejewa udało się dotrzeć reporterom, którzy spytali go o to, czy nie czas zakończyć wojny w Ukrainie .

Zapytany przez jednego z protestujących, czym jest "debanderyzacja", Andriejew zareagował zdziwieniem. - To dziwne, że Polak nie wie, co to jest banderyzm - oznajmił. Dodał, że otaczający go ludzie mają prawo do demonstrowania swojego sprzeciwu wobec jego obecności na cmentarzu.