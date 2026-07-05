Autobus wjechał w przejście podziemne w Warszawie. Są ranni

W skrócie Autobus miejski w Warszawie zderzył się z tramwajem i kilkoma samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego na Rondzie Zesłańców Syberyjskich.

Poszkodowanych zostało sześć osób. Kierowca autobusu był trzeźwy.

W rejonie wypadku występują utrudnienia w ruchu wielu linii autobusowych oraz zamknięta jest ulica Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

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Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do policji o godz. 18.22. Według ustaleń do zdarzenia z udziałem autobusu warszawskiego ZTM doszło najpierw na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Warszawa. Wypadek autobusu miejskiego

- Kierujący autobusem miejskim zderzył się z tramwajem, a następnie jechał w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich. Po drodze doprowadził jeszcze do zderzenia z innymi pojazdami - relacjonował asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z polsatnews.pl.

Służby zabezpieczające rondo po wypadku autobusu Polsat News

Według informacji przekazanych portalowi przez asp. Roberta Dziubaka z KM PSP w Warszawie uszkodzonych zostało łącznie dziesięć aut.

- Na ulicy Bitwy Warszawskiej autobus uszkodził dziewięć aut, które stały na światłach. Następnie jechał w kierunku Alei Jerozolimskich, tam uderzył w kolejny samochód osobowy i razem z tym samochodem wpadł do przejścia podziemnego - powiedział.

Fragment pojazdu na drodze po wypadku z udziałem autobusu miejskiego Polsat News

Obecnie służby potwierdzają informację o sześciu osobach poszkodowanych - jedna z nich wymagała pilnej pomocy, ale jej stan jest stabilny. Pozostałe pięć osób odniosło lekkie obrażenia. Na miejsce przybyło 14 zastępów straży pożarnej.

Nadzór ruchu jako wstępną przyczynę wypadku miał wskazać awarię układu kierowniczego autobusu. Ten sam powód wskazał sam kierowca - z badania wynika, że był trzeźwy.

Służby na miejscu wypadku, w tle uszkodzone auta Polsat News

Utrudnienia ruchu drogowego w Warszawie. Zblokowane rondo

"Z powodu wypadku w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich występują utrudnienia w kursowaniu linii 127, 136, 154, 158, 159, 167, 172, 178, 184, 186, 191, 208, 523, i 717. Wyżej wymienione linie zostały skierowane na trasy objazdowe najbliższymi przejezdnymi ciągami" - poinformowano w komunikacie Zarządu Transportu Miejskiego.

Pełny wykaz zmienionych i skróconych tras znajduje się na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Dodatkowo z informacji służb wynika, że nieprzejezdna jest również ulica Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.





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