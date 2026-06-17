Autobus miejski stanął w płomieniach. Akcja służb w Warszawie
Na Pradze-Południe w Warszawie doszło do pożaru autobusu miejskiego - W tym momencie pożar został już zlokalizowany. Trwa dogaszanie, na miejscu są trzy zastępy gaśnicze i grupa operacyjna komendanta miejskiego - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl młodszy ogniomistrz Konrad Margulski. Nie ma informacji o poszkodowanych.
W skrócie
- Na warszawskiej Pradze-Południe doszło do pożaru autobusu miejskiego, który został już opanowany, a na miejscu pracują służby ratownicze.
- Według informacji policji wszyscy pasażerowie opuścili pojazd bez obrażeń.
- Ruch w kierunku Pragi został całkowicie wstrzymany, natomiast w stronę Śródmieścia odbywa się bez zakłóceń.
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Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji poinformowała w rozmowie z Polsat News, że zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło do funkcjonariuszy w środę wieczorem, przed godz. 19.
- Chodzi o pożar autobusu komunikacji miejskiej, do którego doszło na Alei Stanów Zjednoczonych - przekazała. Jak dodała, na miejscu zdarzenia działają zastępy straży pożarnej, a policjanci zabezpieczają okoliczny teren.
Warszawa. Pożar autobusu miejskiego
Według wstępnych ustaleń służb wszyscy podróżujący bezpiecznie opuścili pojazd. - Nie ma informacji, aby ktoś z nich odniósł obrażenia - poinformowała podinspektor Gromek-Oćwieja.
- W tym momencie pożar został już zlokalizowany. Trwa dogaszanie, na miejscu są trzy zastępy gaśnicze i grupa operacyjna komendanta miejskiego - powiedział z kolei w rozmowie z polsatnews.pl mł. ogn. Konrad Margulski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy. Strażak potwierdził informację o braku rannych.
Jak przekazał zarówno przedstawiciel straży pożarnej, jak i policji w tym momencie ruch samochodowy w kierunku Pragi jest całkowicie zablokowany. W przeciwnym kierunku, Śródmieścia, z kolei kierujący mogą poruszać się bez zakłóceń.
W tym momencie nie ma informacji na temat przyczyn, które doprowadziły do wybuchu pożaru. Autobus, który spłoną w Warszawie, był napędzany gazem LNG.